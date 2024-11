Ice Dragons mit Volldampf in die nÃ¤chste Saisonphase

Herford. (PM HEV) Länderspielpause beendet – für den Herforder Eishockey Verein beginnt nach der Länderspielpause am vergangenen Wochenende die nächste Saisonphase in der Oberliga...

Herford. (PM HEV) Länderspielpause beendet – für den Herforder Eishockey Verein beginnt nach der Länderspielpause am vergangenen Wochenende die nächste Saisonphase in der Oberliga Nord Hauptrunde.

Nach dem sehr guten Saisonstart wollen die Ice Dragons nahtlos an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen und das eigene Punktekonto weiter füllen. In der Freitagsbegegnung steht zunächst in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das mit Spannung erwartete Duell mit den Hannover Indians auf dem Programm, bevor am Sonntag die Auswärtsbegegnung bei den Füchsen Duisburg folgt.

Bereits vor dem ersten Bully gegen die Hannover Indians steht fest, dass Hockeytown Herford ein ganz besonderes Spiel erwartet. Die Vorverkaufszahlen garantieren eine volle und äußerst stimmungsvolle Drachenhöhle. Die Partie gegen die Niedersachsen mobilisiert die Fans und so dürften sich die Zuschauer ab 20.30 Uhr auf eine außergewöhnlich stimmungsvolle Eishalle freuen. Zudem verspricht die Ausgangslage viel Spannung, treffen mit dem Tabellenvierten und -fünften zwei Teams aufeinander, die lediglich durch einen Zähler getrennt sind. Mit Sicherheit werden sich die Indians vorgenommen haben, sich für die 3:6-Niederlage vor wenigen Wochen in eigener Halle zu revanchieren, während die Ice Dragons vor heimischem Publikum wieder alles auf dem Eis lassen wollen.

Unter die Kategorie „schwierig“ fällt am Sonntag die Auswärtsbegegnung bei den Füchsen Duisburg. Der Tabellenzehnte hat sich nach einigen Rückschlägen in der Startphase inzwischen stabilisiert und sammelt mittlerweile fleißig Punkte. Mit 18 Zählern haben die Füchse nicht nur Anschluss an das sehr breite und ausgeglichene Mittelfeld der Oberliga Nord hergestellt, sondern auch ein wenig Abstand zum Tabellenelften Saale Bulls Halle herausgespielt. Das erste Aufeinandertreffen gewannen die Ice Dragons in Herford mit 8:4, wobei die Partie weitaus knapper war, als es das Endergebnis vermuten lässt. Auch in Duisburg ist durchaus wieder mit einem spannenden Spielverlauf zu rechnen.

Nachdem vor der Länderspielpause mehrere HEV-Akteure verletzt beim Auswärtsspiel in Erfurt (3:4) verzichten mussten, standen Chefcoach Henry Thom bis auf den verletzten Philip Woltmann zumindest im Training alle weiteren Spieler zur Verfügung. Inwieweit tatsächlich bereits wieder alle Spieler in den Kader zurückkehren, entscheidet sich bis Spielbeginn am Freitag.

Tickets für das Spiel gegen die Hannover Indians gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 die Abendkasse. Sollte der online-Verkauf aufgrund der sehr hohen Nachfrage vorzeitig beendet werden, stehen an der Abendkasse noch Resttickets zur Verfügung. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage für das Indians-Spiel, jedoch auch alle übrigen Partien der Saison, dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden und allen Besuchern einen pünktlichen Einlass zu ermöglichen.

