Ice Dragons mit vier Spielen zum Jahresausklang

Herford. (PM HEV) Endspurt 2023 – auf den Herforder Eishockey Verein wartet in den kommenden Tagen eine intensive Woche.

Während viele Sportarten in die Weihnachtspause gehen, stehen für die Ice Dragons bis zum Jahreswechsel noch vier Spiele auf dem Programm. Gegen Rostock, bei den Hannover Scorpions, gegen Hamm und in Leipzig haben die Ostwestfalen mehrfach die Gelegenheit, sich positiv aus dem Jahr 2023 zu verabschieden.

Der Startschuss für die verrückten Eishockeytage fällt in der Freitagsbegegnung mit einem Heimspiel gegen die Rostock Piranhas. Ab 20.30 Uhr sind die Ostseestädter zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Der Tabellenachte weist aktuell 33 Punkte auf und will seinen PrePlayOff-Platz stabilisieren. In den beiden bisherigen Begegnungen unterlag Herford den Piranhas, nun soll die Bilanz aufgebessert werden.

Traditionell ist auch der 2. Weihnachtsfeiertag ein Spieltag im deutschen Eishockey. Die Ice Dragons sind am Dienstag, den 26. Dezember ab 20.00 Uhr zu Gast in der ARS-ARENA und treffen auf den derzeitigen Tabellenführer Hannover Scorpions. Unfehlbar sind die Niedersachsen in dieser Saison nicht. Sechs Mal verließen sie das Eis mit einer Niederlage und auch das Herforder Team möchte keine Weihnachtsgeschenke verteilen, sondern gerne etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.

Am Donnerstag, den 28. Dezember ist wieder Derbytime. Ab 20.30 Uhr treffen die Ice Dragons ein weiteres Mal in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf den Dauerrivalen Hammer Eisbären, die bislang beide bisherigen Duelle der Saison für sich entschieden. Für die ostwestfälischen Eishockeyfans ist die Begegnung ein Muss und mit Sicherheit wird von den eigenen Mannen erwartet, alles für einen Sieg in die Partie hineinzuwerfen.

Den Abschluss des Jahres bildet das Spiel bei den KSW Icefighters Leipzig. Am Samstag, den 30. Dezember sind die Ice Dragons erstmals in dieser Spielzeit zu Gast im Eiszirkus Leipzig. In den beiden Heimspielen feierte der HEV zumindest einen Sieg gegen die Sachsen und gerne möchte man das Jahr 2023 mit einem Erfolg beenden.

Für die beiden Heimspiele gegen Rostock und Hamm sind Tickets bis zwei Stunden vor Spielbeginn online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp) erhältlich. Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr jeweils die Abendkasse. Sämtliche Spiele der Oberliga Nord werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der bisherigen Ticketnachfrage wird die Nutzung des Kartenvorverkaufs empfohlen, um längere Warteschlangen beim Einlass zu vermeiden.