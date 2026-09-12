Ice Dragons mit starkem Auftritt

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist erfolgreich in das letzte Testspielwochenende gestartet und besiegte Ligakontrahent Hannover Indians mit 5:1 (1:0/3:1/1:0).

Die Ice Dragons überzeugten in einem Duell mit ausgeglichenen Spielanteilen durch eine starke Defensivleistung, eine bessere Effizienz in der Offensive und mit Erik Eder bei seiner Heimpremiere durch einen starken Rückhalt im HEV-Gehäuse.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der beide Teams den möglichen Ernstfall probten. Mitte des ersten Abschnitts hatten die ostwestfälischen Eishockeyfans erstmals den Torschrei auf den Lippen, Max Jelavic traf per Distanzschuss jedoch nur den Pfosten. Drei Minuten vor der Pause sorgte Dennis Sticha dann jedoch für das 1:0 für die Gastgeber, indem er einen Schuss von Michael Schaaf abfälschte.

Zu Beginn des Mittelabschnitts lauerte Gleb Berezovskij an der gegnerischen blauen Linie auf einen durchrutschenden Puck und Herfords Nummer 22 vollendete ungehindert zum 2:0 (23.). In der 28. Minute zeigte Alexis D´Aoust bei doppelter Überzahl dann seine Schussqualität. Sebastian Moberg und Jackson Pierson brachten den kanadischen Stürmer in Position und dieser netzte unhaltbar zum 3:0 ein. Die Gäste aus Niedersachsen versuchten nun den Druck zu erhöhen und verkürzten in der 37. Minute durch Tobias Möller auf 1:3. 90 Sekunden später stellte Alexis D´Aoust mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 den alten Abstand aber wieder her.

Auch das Schlussdrittel begann für die Ice Dragons nach Maß. In Unterzahl verteidigte Jackson Pierson zunächst in der eigenen Defensivzone, zog dann mit viel Tempo vor das Hannoveraner Tor und erhöhte auf 5:1 (44.). Bis zu Schlusssirene stand nun die Defensive des HEV im Mittelpunkt, blockte jedoch viele Schüsse und hatte zudem mit Erik Eder einen Goalie, der keinen Treffer mehr für die Gäste zuließ.

„Ich bin mit den Abläufen und dem Spiel meines Teams zufrieden. Die Mannschaft ist schon gut zusammengewachsen. Dennoch möchte ich das Ergebnis nicht überbewerten. Hannover musste heute auf einige Spieler verzichten und es ist gut möglich, dass wir beim Rückspiel am Sonntag schon ein ganz anderes Gesicht der Indians sehen werden“, äußerte sich Herfords Chefcoach Henry Thom nach der Begegnung.

Das zweite Aufeinandertreffen beider Teams ist in der Sonntagsbegegnung, wenn ab 15.00 Uhr die Generalprobe im Eisstadion am Pferdeturm für den Ligastart am kommenden Wochenende ansteht.

Tore:

1:0 16:59 Dennis Sticha (Michael Schaaf / Tom Banach)

2:0 22:28 Gleb Berezovskij (Jannis Kälble / Tom Banach)

3:0 27:53 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Sebastian Moberg) PP2

3:1 36:16 Tobias Möller (Kende Kassey-Kezi)

4:1 37:46 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Max Jelavic)

5:1 43:35 Jackson Pierson SH1

Strafen:

Herford 10 Minuten

Hannover 8 Minuten

Zuschauer:

664