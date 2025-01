Ice Dragons mit Sportlertag gegen Essen und HEV-Duell

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein kehrt zur Normalität zurück.

Nach der intensiven Phase mit sieben Spielen in 17 Tagen nimmt die Oberliga Nord wieder den üblichen Rhythmus mit zwei Partien pro Wochenende auf. Für die Ice Dragons beginnt so langsam die Crunch-Time, befindet man sich aktuell im Kampf um die direkte PlayOff-Qualifikation.

In der Freitagsbegegnung ist zunächst Tabellennachbar Moskitos Essen ab 20.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ und diese Begegnung hat es in sich. Lediglich zwei Punkte trennen den Tabellensechsten (Herford) und den Tabellensiebten (Essen), wobei die Moskitos aktuell noch auf die Wertung des abgebrochenen Spieles gegen Hamm von Seiten des DEB warten. Doch das Spiel ist nicht nur aufgrund der knappen Tabellenkonstellation von hohem Interesse, denn auch der Sportlertag, zu dem der Herforder Eishockey Verein gegen die Moskitos Essen eingeladen hat, zieht die Massen. So darf ein weiteres Mal in dieser Saison mit einer ausverkauften Drachenhöhle und einem äußerst stimmungsvollen Rahmen gerechnet werden.

Am Sonntag sind die Ice Dragons erstmals in dieser Spielzeit zu Gast in Herne. Die beiden bisherigen HEV-Duelle entschieden die Ostwestfalen für sich, nun will die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom gerne den nächsten Sieg folgen lassen. Die Herne Miners kämpfen derzeit darum, die rote Laterne abzugeben, um noch einmal in das PrePlayOff-Rennen eingreifen zu können. Für beide Kontrahenten somit ab 18.30 Uhr in der Hannibal-Arena um äußerst wertvolle Punkte, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Tickets für das Spiel gegen Essen gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins unbedingt die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

