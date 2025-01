Ice Dragons mit Schlussspurt zum Erfolg

Herford. (PM HEV) Mal wieder nichts für schwache Nerven – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das wichtige Drachenduell gegen die Black Dragons Erfurt knapp mit 4:3 OT (0:0/1:3/2:0/1:0) für sich entschieden und bleibt somit mittendrin im Rennen um die direkte PlayOff-Qualifikation.

Lange Zeit sah es dabei nach einem Erfolg der Gäste aus, bevor die Ice Dragons die Partie im Schlussspurt noch drehten.

Die fast 1000 Besucher in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen zunächst ein Duell, in dem sich beide Teams weitestgehend neutralisierten. So blieben hochkarätige Torgelegenheiten zunächst Mangelware, beide Trainer lobten jedoch auf der anschließenden Pressekonferenz das taktisch disziplinierte Auftreten der ersten 20 Spielminuten, die allerdings torlos blieben.

Im Mittelabschnitt verlor Herford seine taktische Disziplin und Erfurt nutzte dieses effektiv und gnadenlos aus. Zwar wurde das 1:0 der Black Dragons durch Santeri Haarala in der 24. Minute nur wenig später durch Emil Lessard Aydin noch ausgeglichen (27.), dann schlug Erfurt jedoch durch Andris Dzerins (30.) und Harrison Reed (34.) wieder zu und sorgten für eine 3:1-Gästeführung zum letzten Seitenwechsel.

Beiden Mannschaften war nun die hohe Belastung der vergangenen beiden Wochen mit insgesamt sieben Spielen deutlich anzumerken. Die Ice Dragons mühten sich zwar, rannten sich jedoch in der guten Defensive der Thüringer fest, die ihrerseits jedoch aber auch nicht den vorentscheidenden Treffer erzielten. Rund zehn Minuten vor der Schlusssirene keimte jedoch wieder Hoffnung bei den Hausherren auf, als Dennis Sticha auf 2:3 verkürzte. Der HEV zeigte Moral, mobilisierte noch einmal alle Kräfte, arbeitete aber auch gegen die ablaufende Spielzeit. Rund 90 Sekunden vor dem Ende nahm Chefcoach Henry Thom Torhüter Jakub Urbisch zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Emil Lessard Aydin fuhr direkt von der Bank kommend vor das Tor der Erfurter, wurde perfekt von Leon Köhler angespielt und vollendete zum glücklichen, jedoch verdienten Ausgleich.

In der Verlängerung sorgte dann Brett Humberstone mit einem sehenswerten Treffer zum 4:3 für den Herforder Extrapunkt. Die Nummer 6 der Ice Dragons nahm die Scheibe auf der linken Seite im eigenen Verteidigungsdrittel auf, nutzte dann den Platz und zog im Alleingang auf die rechte Spielfeldhälfte und netzte per Rückhandschuss zum Siegtreffer ein (61.).

Henry Thom war mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ist nun jedoch auch froh, dass ab sofort wieder der normale Eishockeyrhythmus mit zwei Spielen pro Woche beginnt: „Man merkt allen Teams das intensive Programm der vergangenen Tage an. Es bleibt nicht aus, dass sich auch bei uns eine gewisse Müdigkeit bemerkbar gemacht hat. Es ist nun wieder mehr Zeit, Dinge nicht nur anzusprechen, sondern auch im Training zu korrigieren. Das Spiel gegen Erfurt war wie erwartet schwierig.“

Mit 47 Punkten steht Herford aktuell auf Platz 6 der Tabelle. Unmittelbar davor liegt Hamm mit derselben Punktzahl, auf Platz 7 folgen mit 45 Punkten die Moskitos Essen, die am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr beim Sportlertag zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sind. Allerdings bleibt noch abzuwarten, wie das Spiel Essen gegen Hamm, das kürzlich nach dem 2. Drittel abgebrochen wurde, von Seiten des DEB gewertet wird.

Tickets für die Begegnung am Freitag gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

0:1 23:31 Santeri Haarala (Harrison Reed)

1:1 26:18 Emil Lessard Aydin (Ryley Lindgren / Brandon Schultz)

1:2 29:50 Andris Dzerins (Louis Postel / Tom Banach)

1:3 33:58 Harrison Reed (Louis Postel / Jonas Gerstung)

2:3 50:18 Dennis Sticha (Leon Köhler / Timo Sticha)

3:3 58:33 Emil Lessard Aydin (Leon Köhler / Dennis Sticha)

4:3 60:40 Brett Humberstone (Dennis Sticha / Leon Köhler)

Strafen:

Herford 2 Minuten

Erfurt 10 Minuten

Zuschauer:

961

