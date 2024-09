Ice Dragons mit Premiere zur Generalprobe

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein startet mit einem Heimspiel in das letzte Testspielwochenende, bevor ab 20. September für die Ice Dragons die...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein startet mit einem Heimspiel in das letzte Testspielwochenende, bevor ab 20. September für die Ice Dragons die neue Oberligasaison beginnt.

In der Freitagsbegegnung erleben die ostwestfälischen Eishockeyfans um 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die interessante Premiere gegen den Süd-Oberligisten onesto Tigers Bayreuth.

Nach dem intensiven Westenergiecup in der vergangenen Woche nimmt der HEV im Back-to-Back gegen die Wagnerstädter jetzt den üblichen Spielrhythmus auf und zum Ende der PreSeason wird es für Chefcoach Henry Thom darum gehen, langsam die Feinabstimmung vorzunehmen. Dabei hat sich der Kader der Herforder inzwischen wieder deutlich gefüllt und der vorsichtige Umgang mit Erkrankungen oder Blessuren bezahlt gemacht. Lediglich Ryley Lindgren und Philip Woltmann werden nach dem Stand des Abschlusstrainings gegen Bayreuth fehlen, wobei zumindest auch bei Ryley Lindgren die Rückkehr unmittelbar bevorsteht.

Während das Herforder Team bereits fünf Vorbereitungsspiele und ein „3 gegen 3“-Turnier in der PreSeason bestritt, ist es für die onesto Tigers erst die dritte Partie dieser Eiszeit, wobei es zuletzt für den Süd-Oberligisten eine 2:5 (0:2/0:2/2:2)-Niederlage gegen die EHC Red Bull Salzburg Juniors gab.

Tickets für den letzten Heimtest gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Neben den Tagestickets sind auch Dauerkarten an der Abendkasse erhältlich, bereits georderte und bezahlte Dauerkarten sind dort zur Abholung hinterlegt. Erstmals besteht an der Ticketkasse auch die Möglichkeit der EC-Cash-Zahlung. Für alle, die nicht live in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ dabei sein können, wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.