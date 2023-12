Ice Dragons mit nÃ¤chster Niederlage

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Warten auf Punkte – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord das Heimspiel gegen die Saale Bulls...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Warten auf Punkte – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord das Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle mit 0:6 (0:3/0:0/0:3) verloren und muss weiterhin auf ein Erfolgserlebnis warten.

Wie bereits vergangene Woche gegen Leipzig blieben die Ice Dragons dabei ohne Torerfolg.

Das Gästeteam hatte angesichts eines stark dezimierten Kaders viel auf die Anfangsphase gesetzt und dieser Plan sollte aufgehen. Während Halle hochkonzentriert und entschlossen aus der Kabine kam, wirkte Herford überhaupt noch nicht bereit für die Partie und ließ sich sofort in die Defensive drängen. Matynas Grinius (2.) und Tatu Vihavainen (3.) sorgten für die schnelle Führung der Saale Bulls und sofort machte sich in der imos Eishalle Ernüchterung auf den Rängen breit. Zwar gestaltete Herford das Spielgeschehen nun offener, eine Ergebniskorrektur sollte jedoch nicht gelingen. Im Gegenteil – Leon Fern erhöhte für Halle noch vor der ersten Drittelpause auf 3:0 in der 19. Minute.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Begegnung. Herford blieb weitestgehend harmlos vor dem Tor, die Saale Bulls konzentrierten sich auf die eigene Defensivarbeit, womit Torgelegenheiten Mangelware blieben und weitere Treffer nicht fallen sollten.

Im Schlussabschnitt schlugen die Gäste dann erneut zu. Brett Perlini erhöhte in der 42. Minute zunächst auf 4:0, Patrick Schmid sorgte mit einem Doppelschlag in der 51. und 54. Minute für den deutlichen und verdienten 6:0-Auswärtssieg der Saale Bulls.

„Das Team ist überhaupt nicht bereit in der Anfangsphase. Wir kassieren schnell zwei Treffer und laufen von Beginn an dem Spiel hinterher. Halle spielt das alles dann problemlos und souverän und wir kommen heute für ein besseres Ergebnis nicht in Frage“, so ein sichtlich enttäuschter Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

Für den Herforder Eishockey Verein steht nun in der Sonntagsbegegnung das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Füchse Duisburg ab 18.30 Uhr auf dem Programm.

Tore:

0:1 01:32 Martynas Grinius (Adam Domogalla / Leon Köhler)

0:2 02:29 Tatu Vihavainen (Sergejs Stas / Patrick Schmid)

0:3 18:12 Leon Fern (Martynas Grinius / Adam Domogalla)

0:4 41:06 Brett Perlini (Patrick Schmid / Adam Domogalla)

0:5 50:02 Patrick Schmid (Brett Perlini / Tatu Vihavainen)

0:6 53:13 Patrick Schmid (Moritz Schug / Brett Perlini)

Strafen:

Herford 4 Minuten

Halle 4 Minuten

Zuschauer: 619

4457 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team