Ice Dragons mit nächster Derbyniederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Hammer Eisbären die zweite Derbyniederlage innerhalb einer Woche hinnehmen.

Beim 1:4 (0:1/0:1/1:2) war man trotz einer höheren Schussanzahl am Ende relativ chancenlos und verlor verdient.

Der HEV begann zunächst mit viel Offensivdrang und setzte die Eisbären in den ersten Minuten unter Druck. Jedoch zeichnete sich bereits in der Startphase ab, wie sich der spätere Spielverlauf entwickeln sollte. Herford ließ sehr gute Torgelegenheiten liegen und war zudem anfällig für Kontersituationen. Mehrfach rettete Jakub Urbisch im Tor der Ostwestfalen glänzend und bewahrte sein Team vor einem Rückstand. In der 15. Minute war aber auch er machtlos. Ausgerechnet in Überzahl sorgte ein Puckverlust an der gegnerischen blauen Linie dafür, dass Dominik Lascheit alleine auf das Herforder Gehäuse zufuhr und zum 1:0 einnetzte. Auf der anderen Seite wurde Julius Schulte im Tor der Eisbären von den Ice Dragons nun richtig warm geschossen und man ließ gleich mehrere Hochkaräter ungenutzt.

Im zweiten Spielabschnitt war zunächst der HEV wieder das druckvollere Team, doch weiterhin ließ man gute Torgelegenheiten aus. Anders die Hammer Eisbären, die eine weitere Kontersituation in der 34. Minute nutzten. Ugnius Cizas reagierte bei einer unübersichtlichen Situation schnell, schnappte sich die Scheibe, lief alleine auf das Tor von Jakub Urbisch zu und ließ dem Herforder Schlussmann beim 2:0 keine Abwehrgelegenheit. Mit diesem Spielstand wurden letztmalig die Seiten in der beta Finanz Eissportarena gewechselt.

Im Schlussdrittel spielten die Gastgeber mit viel Selbstvertrauen weiter und sorgten frühzeitig für die Vorentscheidung. Gianluca Balla erhöhte in der 46. Minute auf 3:0 und Thomas Zuravlev beseitigte mit einem sehenswerten Rückhandtreffer zum 4:0 die letzten Zweifel. Das 1:4 von Ryley Lindgren war in der letzten Minute nur noch eine Ergebniskorrektur.

„Wir sind im Moment in einer Phase, in der sofort jeder Fehler bestraft wird. Wir haben am Anfang gut die Physis ins Spiel gebracht, bekommen aber die Scheibe nicht ins Tor. Wir machen dann einen Fehler in Überzahl, der sofort von Hamm ausgenutzt wird. Da fehlt im Moment mit Sebastian Moberg der Spieler, der alles anleitet. Im weiteren Verlauf des Spiels merkt man dann, was Selbstvertrauen ausmacht. Hamm bewegt die Scheibe und macht die Kleinigkeiten richtig, während wir versuchen, Dinge zu erzwingen, die nicht erzwungen werden müssen. Und dann fallen halt Gegentore“, so HEV-Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

Nach der Niederlage ist der Herforder Eishockey Verein auf Platz 10 in der Tabelle abgerutscht und trifft in der Sonntagsbegegnung ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ im letzten Spiel vor der Länderspielpause auf den Tabellenvierten KSW Icefighters Leipzig. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet.

Tore:

1:0 14:29 Dominik Lascheit (Thomas Zuravlev / Lucas Flade) SH1

2:0 33:18 Ugnius Cizas (Niclas Focks / Tom Geischeimer)

3:0 45:20 Gianluca Balla (Linus Wernerson Libäck / Fabio Frick)

4:0 53:46 Thomas Zuravlev (Dominik Lascheit / Christian Schiling)

4:1 59:05 Ryleys Lindgren (Gleb Berezovskij)

Strafen:

Hamm 12 Minutenb

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 943

