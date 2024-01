Ice Dragons mit nÃ¤chstem Sieg: Herford gewinnt das HEV-Duell gegen Herne

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat den nächsten Sieg in der Oberliga Nord eingefahren. Im Duell mit den Herne Miners, das vom...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat den nächsten Sieg in der Oberliga Nord eingefahren.

Im Duell mit den Herne Miners, das vom Premiumpartner QIN-Form GmbH & Co. KG präsentiert wurde, behielten die Ice Dragons mit 6:4 (2:2/3:0/1:2) die Oberhand und feierten unter dem Jubel der heimischen Fans den dritten Sieg in Folge.

Herford agierte von Beginn an offensiv und hatte auch die ersten Torgelegenheiten. So war das 1:0 von Philip Woltmann in der 9. Minute durchaus verdient. Doch Herne hatte schnell eine Antwort parat und glich durch Lion Stange in der 12. Minute aus. Die Miners setzten sofort nach und gingen nur 60 Sekunden später durch Jan Dalecky mit 2:1 in Führung. Noch vor der ersten Drittelpause traf Anton Seidel in der 17. Minute für die Gastgeber und stellte das Ergebnis auf 2:2.

Die Ostwestfalen kamen mit viel Schwung aus der Kabine und gingen mit dem ersten Angriff durch Emil Lessard-Aydin mit 3:2 wieder in Führung. Zwar waren die Spielanteile in der Folge ausgeglichen, jedoch hatte Herford die gefährlicheren Aktionen und erhöhten in der 25. Minute durch Anton Seidels zweiten Treffer auf 4:2. Zwei Minuten vor dem Ende des Mittelabschnitts war es dann Dennis Gulda, der schnell vor dem Tor reagierte, den Überblick behielt und zum 5:2 einschob.

Die Ice Dragons agierten nun mit dem 3-Tore-Vorsprung defensiver und mussten in der 46. Minute das 3:5 in Unterzahl durch Michél Ackers hinnehmen. Herne mühte sich noch einmal um den Anschlusstreffer, doch Herford stand nun gut in der Abwehr und als Gleb Berezovskij nach toller Kombination mit Rustams Begovs das 6:3 in der 58. Minute erzielte, war die Entscheidung gefallen. Das 4:6 durch Justin Young wenige Sekunden später war nur noch Ergebniskorrektur.

„Die Mannschaft überrascht mich aktuell immer mehr. Es ging jetzt ganz plötzlich sehr schnell und das Team macht auf dem Eis genau die Dinge, die wir zuvor angesprochen haben. Dinge, über die wir zuvor nicht sprechen, werden auf dem Eis weggelassen. Das Team hat sich heute eine doppelte Ehrenrunde vor unseren Fans, die uns wieder toll unterstützt haben, verdient. Aber ab jetzt konzentrieren wir uns auf das Leipzig-Spiel“, äußerte sich ein zufriedener Headcoach Risto Kurkinen.

In der Sonntagsbegegnung möchte der Herforder Eishockey Verein ab 18.00 Uhr beim schwierigen Auswärtsspiel bei den Icefighters Leipzig gerne die kleine Serie mit drei Siegen in Folge ausbauen.

Tore:

1:0 08:12 Philip Woltmann (Dennis Gulda / Rudolfs Maslovskis)

1:1 11:33 Lion Stange (Justin Young / Christopher Hayes)

1:2 12:31 Jan Dalecky (Michél Ackers / Nils Liesegang)

2:2 16:57 Anton Seidel (Philip Woltmann / Petr Gulda)

3:2 20:29 Emil Lessard-Aydin (Rustams Begovs / Marius Garten)

4:2 24:48 Anton Seidel (Rudolfs Maslovskis / Petr Gulda)

5:2 37:50 Dennis Gulda (Lukas Krumpe / Philip Woltmann)

5:3 45:01 Michél Ackers (Christopher Hayes / Jan Dalecky) PP1

6:3 57:09 Gleb Berezovskij (Rustams Begovs / Dennis König)

6:4 57:45 Justin Young (Tim Krüger / Lion Stange)

Strafen:

Herford 10 Minuten

Herne 10 Minuten

Zuschauer: 656

Ice Dragons reisen nach Leipzig

Herford mit viertem Duell bei den Icefighters

Hält die Serie? Der Herforder Eishockey Verein geht in der Sonntagsbegegnung der Oberliga Nord auf Reisen.

Ab 18.00 Uhr sind die Ice Dragons zu Gast bei den KSW Icefighters Leipzig und wollen versuchen, ihre Serie von nunmehr drei Siegen in Folge auszubauen.

Die Gastgeber zeigen sich aktuell in sehr guter Form, gewannen seit dem Jahreswechsel vier von fünf Partien und siegten zuletzt beim Tabellenführer Hannover Scorpions mit 4:1. Inzwischen haben sich die Icefighters auf Platz 7 der Tabelle verbessert und liegen nur drei Zähler hinter den Saale Bulls aus Halle, die somit aktuell den letzten direkten PlayOff-Platz innehaben. Punkte verschenken wollen die Sachsen auf gar keinen Fall und mit Sicherheit will man sich auch für die 3:4-Heimniederlage gegen die Ice Dragons zum Jahresausklang 2023 revanchieren.

Die Ostwestfalen tankten zuletzt sehr viel Selbstvertrauen und fuhren in Halle (4:2), gegen Duisburg (5:4 nach Penaltyschießen) sowie gegen Herne (6:4) drei Siege in Folge ein. Das Team von Headcoach Risto Kurkinen hat in der Oberliga Nord ein wenig die Rolle des Spielverderbers angenommen und scheint für die Gegner äußerst unangenehm zu sein. Auch in Leipzig werden die Ice Dragons wieder versuchen, den Gegner in einen arbeitsreichen Abend hineinzuziehen, um am Ende selbst etwas Zählbares einzufahren.