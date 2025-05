Ice Dragons mit nÃ¤chstem Neuzugang

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit dem Finnen Sebastian Moberg seinen nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der 29jährige Verteidiger ist in der Oberliga Nord bestens bekannt und wechselt von den Icefighters Leipzig zu den Ice Dragons. Auch Chefcoach Henry Thom ist mit dem HEV-Neuzugang sehr gut vertraut und arbeitete in der Saison 2022/23 bei den Crocodiles Hamburg bereits erfolgreich mit dem Defensivmann zusammen.

In der Spielzeit 2019/2020 machte Sebastian Moberg in der zweithöchsten finnischen Liga (Mestis) bereits sehr positiv auf sich aufmerksam und gab die meisten Torvorlagen als Verteidiger. 2021 führte sein Weg zum Herner EV und eine Saison später zu den Crocodiles Hamburg, bei denen er Verteidiger des Jahres der Oberliga Nord wurde. „Rückblickend zählt Sebastian zu einem der stärksten Akteure, die ich in den vergangenen Jahren in meinen Teams hatte. Er ist unheimlich gut an der Scheibe und treibt das Spiel nach vorne. Er hat ein starkes Überzahlspiel und wird unserem Team weiterhelfen. Auch charakterlich wird er unsere Ice Dragons durch seine angenehme Art und Weise bereichern“, so Henry Thom.

Vor zwei Jahren folgte der Wechsel zu den Icefighters aus Leipzig, für die er insgesamt 40 Spiele bestritt und 23 Scorerpunkte bei 5 eigenen Toren sammelte. In der Vorbereitung zur vergangenen Saison verletzte sich Sebastian Moberg schwer, womit er die komplette Spielzeit pausierte. Nun ist er wieder zurück in der Oberliga und wird erstmals für die Ostwestfalen auflaufen.

„Henry Thom ist ein wesentlicher Grund, warum ich gerne nach Herford komme. Ich kenne ihn aus meiner Hamburger Zeit und hatte dort eine Rolle von ihm bekommen, die mir sehr lag. Ich habe in Hamburg meine bislang stärkste Saison gespielt. Ich freue mich aber auch auf Herford und seine Fans. Herford war als Gegner immer einer der schwierigsten Standorte. Die Nähe der Fans, ein relativ kleines Stadion und eine tolle und laute Stimmung – das bleibt in den Köpfen. Nach meiner schweren Verletzung bin ich nun wieder fit und freue mich darüber, nun ein Ice Dragon zu sein und werde alles für das Team tun, damit wir an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen“, so Sebastian Moberg in einem ersten Interview.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans wünschen ihrer neuen Nummer 59 eine verletzungsfreie und erfolgreiche Spielzeit im Trikot der Ice Dragons.

