Ice Dragons mit nÃ¤chstem Neuzugang

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Der 25jährige Stürmer David Makuzki kommt von den Stuttgart Rebels nach Ostwestfalen und wird zukünftig das Trikot mit der Rückennummer 12 tragen.

Der in Kazakhstan gebürtige „Neu-Ice Dragon“, wechselte 2021 nach Deutschland und ist auch im Besitz eines deutschen Passes. Drei Jahre spielte David Makuzki in Freiburg und kam in der DEL2 auf insgesamt 143 Einsätze, in denen er 34 Scorerpunkte bei 16 eigenen Treffern sammelte. In der vergangenen Saison lief er in der Oberliga Süd für die Stuttgart Rebels auf und holte in 47 Begegnungen 30 Scorerpunkte, wobei er 12 Treffer erzielte.

„David bringt sehr viel mit, hat ein Auge für die Mitspieler und ist auch läuferisch stark. Durch seine Jahre in der DEL2 ist er zudem taktisch sehr gut ausgebildet. Jetzt soll er in seiner Rolle bei uns weiterwachsen“, beschreibt Chefcoach Henry Thom den Stürmer.

David Makuzki freut sich bereits auf seine Zeit in Herford: „Ich kenne die Stadt Herford noch nicht, bin aber schon sehr gespannt und froh, nun ein Ice Dragon zu sein. Ich möchte mich mit zuverlässiger Leistung in die Mannschaft einbringen, mit meinen Stärken helfen, dass wir erfolgreich sind. Egal gegen wen man spielt, als Eishockeyspieler gehst Du auf das Eis und möchtest mit Deinem Team unbedingt gewinnen.“

Der Herforder Eishockey Verein heißt David Makuzki herzlich willkommen und wünscht ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV