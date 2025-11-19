Ice Dragons mit nächstem Dreierpack

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein beginnt die intensive Zeit in der Oberliga Nord. 26 Spiele stehen für die Ice Dragons innerhalb von 70 Tagen auf dem Programm und gleich der Auftakt in diese Phase hat es in sich.

Am Freitag führt der Weg zu den Hannover Indians und somit zum aktuellen Tabellenführer. Ab 20.00 Uhr will sich der HEV am legendären Pferdeturm nicht verstecken und versuchen, die Niedersachsen zu ärgern und natürlich möglichst auch etwas Zählbares mitzunehmen. Nachdem die Indians zu Beginn der Spielzeit von Sieg zu Sieg eilten, mussten sie zuletzt auch den einen oder anderen Punktverlust hinnehmen und vereinzelt auch in Niederlagen einwilligen. Am vergangenen Sonntag unterlagen sie nach Verlängerung mit 2:3 bei den Rostock Piranhas und wollen mit Sicherheit vor heimischer Kulisse wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Auch in der Sonntagsbegegnung heißt der Herforder Gegner Hannover. Ab 18.30 Uhr geht es für den HEV in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ jedoch gegen die Hannover Scorpions. Traditionell zählen die Wedemarker immer zu den Topfavoriten der 3. Liga. Der Start verlief jedoch alles andere als zufriedenstellend für die Niedersachsen. Auch aufgrund von vielen verletzungsbedingten Ausfällen kassierten die Skorpione ungewohnt häufig Niederlagen und trennten sich vor wenigen Wochen von Chefcoach Kevin Gaudet. Für ihn übernahm nach der Länderspielpause Rico Rossi das Kommando an der Bande und auch der Spielerkader wurde noch einmal durch Pascal Aquin sowie Carson McMillan aufgewertet. Mit drei Siegen in Serie hat man sich inzwischen auf Platz 3 vorgearbeitet und so wartet auf die Herforder Mannschaft das nächste Duell gegen ein Topteam. In jedem Fall zeichnet sich anhand der Vorverkaufszahlen bereits ab, dass das „Kleine Derby“ wieder viele Zuschauer in die Drachenhöhle locken wird.

Eine weite Reise steht dann für die Ice Dragons am Dienstag an. Für die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom geht es an die Ostsee, wenn man ab 20.00 Uhr auf die heimstarken Rostock Piranhas trifft. Natürlich wollen die Ostwestfalen auch hier Punkte mit auf die Heimfahrt nehmen.

Mit viel Kampfgeist gelang den Ice Dragons am vergangenen Sonntag ein 2:1-Erfolg über die Saale Bulls Halle nach Penaltyschießen und somit ein erfolgreicher Restart nach einer zweiwöchigen Länderspielpause. „Uns tat dieser Sieg gut und wir haben uns für die intensive Arbeit belohnt“, hofft Henry Coach nun für die anstehenden Aufgaben auf Rückenwind für sein Team.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gegen die Hannover Scorpions gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Aufgrund der hohen Ticketanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Zudem wird auf den Anmeldeschluss für den Handwerkertag am 28.11. gegen die Füchse Duisburg hingewiesen. Noch bis zum 25. November besteht für Handwerksbetriebe die Möglichkeit, sich unter so.mayer@herforder-ev.de zu registrieren und somit den Mitarbeitern kostenfreien Eintritt zu ermöglichen.

