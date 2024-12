Ice Dragons mit nÃ¤chstem Derbysieg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde den nächsten Derbysieg für sich verbucht. Die Ice Dragons siegten mit...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde den nächsten Derbysieg für sich verbucht.

Die Ice Dragons siegten mit 7:4 (3:0/2:3/2:1) gegen die Hammer Eisbären und begeisterte in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, die zum vierten Mal hintereinander mit 1029 Zuschauern ausverkauft war.

Der HEV zeigte von Beginn an, dass sie das Derby unbedingt für sich entscheiden wollten und gingen bereits in der 3. Minute durch Nils Wegner mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach Ablauf einer Strafzeit für die Gäste nutzte Gleb Berezovskij einen Abpraller und schob den Puck in der 12. Minute zum 2:0 ins Tor. Die Ostwestfalen drängten nun weiter und erhöhten durch eine starke Soloaktion von Ryley Lindgren noch vor der ersten Pause auf 3:0 (17.).

Mit der zweiten Spielabschnitt begann nun allerdings auch eine andere Phase des Spiels. Hamm erhöhte deutlich den Druck, scheiterte zunächst in der 23. Minute per Penalty am starken Herforder Torhüter an Jakub Urbisch, traf dann jedoch durch Gianluca Balla in der 25. Minute zum 1:3. Keine 60 Sekunden später stellte Joey Luknowsky den 2:3-Anschluss her und als erneut Gianluca Balla zum 3:3-Ausgleich traf (30.), drohte aus Herforder Sicht die Partie zu kippen. Chefcoach Henry Thom nahm sofort eine Auszeit und nutzte nur wenige Sekunden später auch die PowerBreak des 2. Drittels, um sein Team neu zu sortieren – mit Erfolg wie sich im weiteren Verlauf der Begegnung herausstellen sollte. Die Ice Dragons fingen sich wieder und gingen durch Emil Lessard Aydin in Überzahl erneut mit 4:3 in Führung (34.). 90 Sekunden vor der letzten Pausensirene war Emil Lessard Aydin wieder nochmals Powerplay zur Stelle und sorgte für das 5:3.

Im Schlussabschnitt mühte sich Hamm um den Anschlusstreffer, doch wieder traf der HEV. Dennis Sticha sorgte mit dem 6:3 nach glänzender Vorarbeit durch Leon Köhler in der 48. Minute für die Vorentscheidung. Die Eisbären gaben sich noch nicht auf und nahmen rund 8 Minuten vor dem Ende Torhüter Sebastian Wieber zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Herford verteidigte zunächst die Angriffe der Gäste, musste in der 57. Minute jedoch das 4:6 durch Connor Korte hinnehmen. 60 Sekunden später erlöste Brandon Schultz dann die ostwestfälischen Fans mit einem EmptyNet-Treffer über das gesamte Spielfeld hinweg zum 7:4-Endstand.

„Ich bin unheimlich glücklich, wie wir im 1. Drittel rausgekommen sind, wir haben aggressiv gespielt und zu unserer Identität zurückgefunden. Dann bekommst du das erste Tor, ein unglückliches zweites Tor und dann sieht man, dass alles anfängt im Kopf zu rattern. Ich musste dann nach dem 3:3-Ausgleich eine Auszeit nehmen und wir hatten auch noch Zeit bei der PowerBreak. Direkt danach gelingt uns das 4:3 in Überzahl und das war heute dann der entscheidende Moment und wir haben uns den Sieg am Ende erarbeitet“, fasste Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz die Partie zusammen.

Trotz des Sieges bleiben die Ice Dragons auf Platz 8 der Tabelle, haben mit 30 Punkten aber den direkten Anschluss an die vordere Tabellenhälfte. Das nächste Heimspiel findet am Freitag ab 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ statt. Beim Handwerkertag kommt es zum HEV-Duell mit dem Herner EV Miners. Tickets gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Ab 19.30 Uhr öffnet mit Einlassbeginn auch eine Abendkasse. Aufgrund der sehr hohen Kartennachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Verein dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen. Handwerksbetriebe haben noch bis zum Dienstag die Gelegenheit, Ihr Unternehmen für einen kostenfreien Eintritt per Email unter so.mayer@herforder-ev.de registrieren zu lassen.

Tore:

1:0 02:23 Nils Wegner (Timo Sticha / Logan DeNoble)

2:0 11:31 Gleb Berezovskij (Niklas Hildebrand / Marius Garten)

3:0 16:16 Ryley Lindgren (Brandon Schultz / Nick Walters)

3:1 24:59 Gianluca Balla (Joey Luknowsky / Spencer Berry)

3:2 25:52 Joey Luknowsky / Miro Markkula / Joey Luknowsky)

3:3 29:26 Gianluca Balla (Miro Markkula / Joey Luknowsky)

4:3 33:48 Emil Lessard Aydin (Brandon Schultz / Logan DeNoble) PP1

5:3 38:25 Emil Lessard Aydin (Logan DeNoble / Brett Humberstone) PP1

6:3 47:31 Dennis Sticha (Leon Köhler / Yannis Walch)

6:4 56:12 Connor Korte (Daniel Reichert)

7:4 57:10 Brandon Schultz (Emil Lessard Aydin / Ryley Lindgren) EN

Strafen:

Herford 4 Minuten

Hamm 6 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

