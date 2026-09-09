Ice Dragons mit letztem Härtetest: Doppelte Generalprobe gegen Hannover Indians

Herford. (PM HEV) Die Vorbereitungsphase auf die siebte Profisaison des Herforder Eishockey Vereins biegt auf die Zielgerade ein.

Doch zuvor wartet bei der Generalprobe der Ice Dragons zur nächsten Oberligaspielzeit ein echter Härtetest im „Back-to-Back“. In der Freitagsbegegnung gastieren ab 20.30 Uhr die Hannover Indians in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, zwei Tage später folgt ab 15.00 Uhr das Rückspiel im legendären Hannoveraner Eisstadion am Pferdeturm.

Mit den Hannover Indians wartet eines der vermeintlichen Topteams der Nordstaffel auf den HEV und Chefcoach Henry Thom hat die Gelegenheit, den „Ernstfall“ zu proben, denn zum Oberliga-Auftakt in der kommenden Woche stehen mit den Hannover Scorpions (18.09 zuhause) sowie den Icefighters Leipzig (20.09. auswärts) echte Brocken für die Ostwestfalen auf dem Programm.

Nachdem man sich bei den Hannover Indians in der vergangenen Saison mehr erhofft hatte, gab es im Sommer einen größeren Umbruch. Auf 16 Abgänge folgten 13 Neuzugänge und so hatte der ebenfalls neue Indians-Trainer Michael Baindl zunächst einmal die Aufgabe, eine echte Einheit aus dem Kader zu bilden. Am vergangenen Wochenende deuteten die Indians dann erstmals an, dass man sie unbedingt bei den Topteams der Oberliga Nord auf der Rechnung haben sollte. Zwar verlor man die beiden Duelle mit dem DEL2-Ligisten EC Bad Nauheim, verkaufte sich bei den knappen 3:4- bzw. 2:4-Niederlagen jedoch sehr gut.

Auch der Herforder Eishockey Verein testete am vergangenen Wochenende gegen Teams aus anderen Ligen. Gegen Dortmund (6:3) und auswärts in Timmendorfer Strand (7:1) wurden die Ice Dragons ihrer Favoritenrolle gerecht und gehen somit ungeschlagen in die beiden letzten Duelle der PreSeason. Man darf gespannt sein, wie sich die Ostwestfalen nun gegen die Hannover Indians behaupten.

Tickets für die Begegnung in Herford gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Beide Begegnungen werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

555 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht