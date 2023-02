Ice Dragons mit letztem Doppelspieltag

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein bestreitet in der Oberliga Nord den letzten Doppelspieltag der Hauptrunde. In der Freitagsbegegnung treffen die Ice Dragons...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein bestreitet in der Oberliga Nord den letzten Doppelspieltag der Hauptrunde. In der Freitagsbegegnung treffen die Ice Dragons ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die EG Diez-Limburg, zwei Tage später folgt ab 18.00 Uhr die Auswärtspartie bei den Moskitos Essen.

Nach der Bekanntgabe des Rückzuges der EG Diez-Limburg aus der Oberliga im Anschluss an die Hauptrunde, befinden sich die Rockets auf einer Abschiedstour. Für den Herforder Eishockey Verein ist es der Abschied eines mehrjährigen Weggefährten, mit dem man gemeinsam vier Spielzeiten in der Regionalliga West bestritt und gemeinsam 2020 den Sprung in die Oberliga wagte. Beide Teams blicken auf spannende und dramatische Duelle zurück und so wird auch ein wenig Wehmut im letzten Aufeinandertreffen dabei sein. Die EGDL musste zuletzt mehrere Leistungsträger ziehen lassen, zeigte mit dem verbliebenen Kader jedoch sehr viel Kampfgeist und durchaus gute Spiele. Die Mannschaft verabschiedet sich sehr positiv aus der Oberliga und die Spieler nutzen die Gelegenheit und zeigen noch einmal ihr bestmögliches Eishockey, auch um sich für die kommende Saison zu empfehlen. So wird der Herforder Eishockey Verein sehr konzentriert an das Spiel herangehen müssen, will man am Ende das Eis als Sieger verlassen. Bislang ist die Saisonbilanz aus Herforder Sicht negativ. Einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber und die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung möchte unbedingt vor heimischer Kulisse diese Bilanz ausgleichen.

Äußerst positiv verliefen für die Ostwestfalen die bisherigen Spiele gegen die Moskitos Essen. Drei Siege aus drei Spielen stehen zu Buche. Besonders das erste Aufeinandertreffen dürfte den Eishockeyfans noch in Erinnerung sein. Nach einem 3:3 nach Verlängerung musste das Penaltyschiessen über den Sieg entscheiden. Erst mit dem 25. Versuch war der Gewinner gefunden, als Rustams Begovs zum 4:3 einnetzte. Wird es auch dieses Mal ähnlich dramatisch?

„Solange wir noch eine Chance auf die PrePlayOffs haben, werden wir alles versuchen“, gab sich Chefcoach Milan Vanek unmittelbar nach dem starken Auftritt gegen die Hannover Scorpions vergangenen Sonntag kämpferisch. Die Ice Dragons wollen an die gute Leistung gegen den neuen Oberliga Nord-Meister anknüpfen, um ihren Teil für einen vielleicht ganz spannenden Hauptrunden-Schlussspurt beizusteuern. Aktuell hat Herford sieben Punkte Rückstand auf die Hammer Eisbären und darf sich somit keinen Punktverlust mehr leisten.

Tickets für das Freitagsspiel sind online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp) erhältlich. Ab 19.30 öffnet außerdem mit Einlassbeginn eine Abendkasse.

5003 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München