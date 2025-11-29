Ice Dragons mit knapper Niederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Füchse Duisburg in eine knappe 2:3 (2:2/0:0/0:1)-Niederlage einwilligen.

Die Ice Dragons zeigten sich im Vergleich zum 0:5 am vergangenen Dienstag in Rostock verbessert, belohnten sich am Ende jedoch trotz viel Kampfgeist nicht.

In der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Zwei unglückliche Aktionen in der Herforder Defensive spielten den Gästen von der Wedau dann jedoch in die Karten. Zunächst traf Daniel Geiger in der 12. Minute zum 0:1, nur eine Minute später erhöhte Edwin Schitz auf 2:0 für die Füchse. Trotz des Dämpfers fand der HEV schnell zurück und erzielte durch Ryley Lindgren in der 16. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Herford setzte nun sofort nach und glich nur 30 Sekunden später durch Gleb Berezovskij zum 2:2, mit dem auch erstmals die Seiten gewechselt wurden, aus.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Herford mehrfach den Druck und setzte sich häufiger im Drittel der Duisburger fest. Die Gäste standen jedoch sehr gut in der Verteidigung und ließen die Ice Dragons kaum in die ganz gefährliche Zone kommen. So waren die Gastgeber gezwungen, ihre Schüsse aus der Distanz abzusetzen, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Auch der HEV stand nun besser in der eigenen Verteidigung, womit das 2:2 auch in der letzten Drittelpause noch Bestand hatte.

Die Füchse kamen nun wieder etwas offensiver in den ersten Minuten aus der Kabine und nutzten gleich eine der ersten gefährlichen Szenen zur erneuten Führung. Klavs Planics fälschte einen Schuss unhaltbar für Herfords Torhüter Jakub Urbisch ab. Die Ice Dragons liefen somit erneut einem Rückstand hinterher. In den verbleibenden Minuten zeigte sich, warum Duisburg aktuell in der oberen Tabellenhälfte und Herford am Tabellenende stehen. Die Ostwestfalen ackerten und kämpften, während die Füchse immer stärker in der Abwehr agierten. Minute um Minute verstrich und trotz aller Bemühungen, belohnte sich der HEV nicht mehr mit dem Ausgleich und scheiterte an der guten Arbeit der Gäste in der Verteidigung.

„Wir haben 60 Minuten lang gekämpft und auch taktisch war alles ok, wir haben nicht so viel zugelassen. Nach den beiden Gegentoren mit unglücklichen Aktionen, kommen wir sehr gut zurück. Im zweiten Drittel haben wir mehr vom Spiel, lassen auch kaum Torgelegenheiten für Duisburg zu, finden aber auch nicht den Weg, ein weiteres Tor zu schießen. Das ist so ein bisschen das Faustpfand, was wir im Moment mitschleppen. Die Jungs wollen es besser machen, geben auch alles dafür, aber das Tor bleibt aus. Am Ende macht Duisburg dann eine sehr gute Abwehrarbeit. Es hilft nichts, für uns heißt es: Mund abwischen und hart an den paar Prozent arbeiten, die dafür sorgen können, dass solche Spiele anders laufen“, so Herfords Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

Herford bleibt nach der Niederlage auf Platz 11 in der Oberliga Nord und musste zudem auch registrieren, dass alle übrigen Mannschaften auf den hinteren Plätzen gepunktet haben. Am Sonntag folgt das schwierige Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers, das nächste Heimspiel ist bereits am Dienstag, wenn die Tec Art Black Dragons Erfurt ab 20.00 Uhr zu Gast in der Drachenhöhle sind. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr an der Abendkasse.

Tore:

0:1 11:14 Daniel Geiger (Adam Zoweil)

0:2 12:32 Edwin Schitz

1:2 15:45 Ryley Lindgren (Leon Köhler / Gleb Berezovskij)

2:2 16:15 Gleb Berezovskij (Sebastian Moberg / Jackson Pierson)

2:3 45:39 Klavs Planics (Nicklas Mannes / Tobin Brandt)

Strafen:

Herford 4 Minuten

Duisburg 8 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

