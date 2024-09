Ice Dragons mit knapper Niederlage in Leipzig

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Auswärtsspiel der Oberliga Nord Hauptrunde trotz einer kämpferisch starken Leistung knapp mit 1:2 (0:2/0:0/1:0)...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Auswärtsspiel der Oberliga Nord Hauptrunde trotz einer kämpferisch starken Leistung knapp mit 1:2 (0:2/0:0/1:0) bei den KSW Icefighters Leipzig verloren.

Zu viele Strafzeiten, Undiszipliniertheiten, jedoch auch Entscheidungen, die noch lange nach dem Spiel für Diskussionen sorgten, kosteten ein durchaus besseres Ergebnis.

Der Start verlief überhaupt nicht nach Wunsch der Ostwestfalen. Bei eigener Überzahl kassierte Herford den ersten Gegentreffer in der 6. Minute durch Emil Aronsson, der schnell bei einem Konter reagierte. Auch das eigene Überzahlspiel wussten die Sachsen schnell zu nutzen. Johan Eriksson wurde in der 10. Minute auf der linken Seite freigespielt und ließ Herfords Torhüter Jakub Urbisch keine Abwehrgelegenheit. Im weiteren Verlauf des Drittels blieb Leipzig das bessere Team, verpasste es jedoch, den 3. Treffer nachzulegen.

Im Mittelabschnitt gab es dann eine wahre Strafzeitenflut und der HEV, der einige Male mit den Schiedsrichterentscheidungen haderte, sah sich häufig in Unterzahl. Dank einer starken Defensive und einer sehr guten Torhüterleistung überstanden die Ice Dragons jedoch viele brenzlige Situationen und hielten den Zwei-Tore-Rückstand. Aufregung herrschte dann kurz vor der letzten Pausensirene. In einer Kontersituation geriet Brandon Schultz mit einem Gegenspieler aneinander, kassierte als einziger eine 2-Minuten-Strafe und zusätzlich eine weitere 2-Minuten-Strafe wegen unsportlichen Verhaltens, woraufhin dem US-Amerikaner die Sicherungen durchbrannten und eine Disziplinar- und Spieldauerdisziplinarstrafe gegen ihn folgten.

Nachdem Herford im letzten Drittel auch diese Unterzahl sowie eine „3 auf 5“-Situation ohne Gegentreffer überstand, setzten sie sofort nach und verkürzten durch Ryley Lindgren in der 45. Minute auf 1:2. Die Ice Dragons fanden nun immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich Gelegenheiten zum Ausgleich, Leipzig verteidigte jedoch gut und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Nach dem frühen 2:0-Rückstand haben wir uns ganz gut in das Spiel hineingearbeitet. Das zweite Drittel ist dann geprägt von den vielen Zeitstrafen, wodurch insgesamt der Spielfluss verloren ging. Mit dem 1:2 haben wir dann noch einmal Energie getankt, aber Leipzig hat es gut verteidigt. Ich hätte heute natürlich sehr gerne ein Pünktchen mitgenommen. Wir müssen unser eigenes Überzahlspiel verbessern und wir müssen lernen, unsere Emotionen besser im Griff zu haben. Mit der großen Strafe gehe ich nicht mit, wobei wir wissen müssen, wann wir eine emotionale Grenze haben, die wir nicht überschreiten dürfen“, äußerte sich Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz.

Nach dem Auftaktwochenende hat der Herforder Eishockey Verein die ersten drei Punkte auf der Habenseite und sich mit zwei guten Auftritten durchaus den Respekt der Konkurrenz erarbeitet. Am kommenden Freitag empfangen die Ice Dragons in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ab 20.30 Uhr die Moskitos Essen, bevor am Sonntag um 16.00 Uhr das Spiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt auf dem Programm steht.

Tore:

1:0 05:02 Emil Aronsson (Dennis Reimer / Fredrik Alasaari) SH1

2:0 09:38 Johan Eriksson (Fredrik Alasaari / Emil Aronsson) PP1

2:1 44:46 Ryley Lindgren (Emil Lessard Aydin / Nils Wegner)

Strafen:

Leipzig 10 Minute

Herford 16 Minuten + 10 Minuten Brandon Schultz + 20 Minuten Brandon Schultz

Zuschauer:

1361