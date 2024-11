Ice Dragons mit kleinem und groÃŸem Derby

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein beginnt die intensive Eishockeyzeit in der Oberliga Nord mit einem Derbyfeuerwerk. Die Freitagspartie bei den Hannover...

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein beginnt die intensive Eishockeyzeit in der Oberliga Nord mit einem Derbyfeuerwerk.

Die Freitagspartie bei den Hannover Scorpions sowie das nächste Duell gegen die Hammer Eisbären am Sonntag in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bilden den Übergang und den Auftakt in den Eishockeymonat Dezember. Bis zum Jahreswechsel warten auf die ostwestfälischen Eishockeyfans und die Ice Dragons insgesamt 11 Partien innerhalb von 32 Tagen.

„Es geht jetzt darum, alle ins Boot zu holen und im Training so kräftig wie möglich zu rudern“, gab Chefcoach Henry Thom nach dem vergangenen Spielwochenende, das erstmals in dieser Saison keinen Zähler einbrachte, als Devise aus. Das Auswärtsspiel bei den Hannover Scorpions am Freitag ab 20.00 Uhr ist laut Tabelle die höchstmögliche Hürde und im ersten Spiel beider Kontrahenten gab es ein deutliches 7:2 für die Niedersachsen. Die Scorpions hatten im Dienstagsnachholspiel jedoch noch eine ganz andere Aufgabe zu bewältigen. Aufgrund zahlreicher Strafen standen den Hannoveranern in der Begegnung gegen die Füchse Duisburg lediglich zehn Feldspieler zur Verfügung. Der Tabellenführer zeigte aber trotz des kurzen Lineups eine starke Vorstellung und siegte souverän mit 4:0 (2:0/1:0/1:0). Gegen Herford werden nur noch drei Spieler der Scorpions gesperrt sein und es bleibt abzuwarten, inwieweit die Ice Dragons hiervon profitieren werden.

Am Sonntag ist die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ab 18.30 Uhr wieder Schauplatz des ewigen Derbys zwischen dem HEV und den Hammer Eisbären. In der Vergangenheit lieferten sich beide Teams zahlreiche spannende und intensive Auseinandersetzungen. Auch das erste Duell dieser Spielzeit war eine knappe Angelegenheit. Mit 3:2 hatten die Ice Dragons am Ende die Nase vorn und werden nun versuchen, auch dieses Mal die Oberhand zu behalten.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet zudem die Abendkasse. Alle Spiele der Oberliga Nord werden außerdem live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

