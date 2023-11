Ice Dragons mit kleinem Kader chancenlos

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das vorgezogene Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord Hauptrunde in Tilburg mit 1:9 (0:3/1:6/0:0) verloren. Gleich...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das vorgezogene Meisterschaftsspiel der Oberliga Nord Hauptrunde in Tilburg mit 1:9 (0:3/1:6/0:0) verloren.

Gleich sieben Spieler fielen aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen bei den Ice Dragons aus und ein Großteil der verbliebenen 13 Spieler ging zudem mit Erkältungsproblemen in das Spiel.

Bereits in der 2. Minute eröffnete Jay Huisman den Torreigen für die Gastgeber und ließ in der 12. Minute in Überzahl das 2:0 folgen. Kurz vor der ersten Drittelpause erhöhte Ties van Soest auf 3:0.

War es Herford im ersten Durchgang noch gelungen, den Rückstand einigermaßen in Grenzen zu halten, sollte sich dieses im zweiten Spielabschnitt ändern. Die Trappers erhöhten merklich den Druck und hatten teilweise leichtes Spiel, ganz früh für eine Entscheidung in der Begegnung zu sorgen. Wouter Sars traf in der 23. Minute zum 4:0, Diego Hofland ließ in der 26. Minute das 5:0 folgen und Ties van Soest machte in der 28. Minute in Überzahl das 6:0. Doch damit nicht genug. Die Niederländer kamen nun richtig in Schwung, erhöhten durch D´Artagnan Joly (29.), erneut Ties van Soest (31.) und Noah Muller (31.) innerhalb kürzester Zeit auf 9:0. Headcoach Risto Kurkinen nahm nun einen Torwartwechsel vor und brachte für Justin Schrörs, dem man keinen Vorwurf machen konnte, Kieren Vogel. Während Tilburg nun auf den 10. Treffer aus war, fing sich Herford, wehrte sich gegen eine zweistellige Niederlage sowie ein torloses eigenes Spiel. Rustams Begovs verkürzte in der 37. Minute auf 1:9, womit ein letztes Mal die Seiten gewechselt wurden.

Im letzten Drittel gelang es den Ice Dragons noch einmal letzte Kräfte zu mobilisieren und sich erfolgreich gegen den 10. Treffer zu wehren. So nimmt das Herforder Team zumindest ein kleines positives Erlebnis durch den torlosen Schlussabschnitt in die Deutschland-Cup-Pause mit.

Tore:

1:0 01:20 Jay Huisman

2:0 11:40 Jay Huisman (D´Artagnan Joly / Branden Gracel) PP1

3:0 19:36 Ties van Soest (D´Artagnan Joly / Kilian van Gorp)

4:0 22:46 Wouter Sars (Marvin Timmer)

5:0 25:50 Diego Hofland (D´Artagnan Joly)

6:0 27:03 Ties van Soest (Bjorn Borgman) PP1

7:0 28:29 D´Artagnan Joly (Jonne De Bonth / Kilian van Gorp)

8:0 30:00 Ties van Soest (Branden Gracel / Danny Stempher)

9:0 30:56 Noah Muller (Ties van Soest / Danny Stempher)

9:1 36:34 Rustams Begovs (Dennis Gulda / Marius Garten)

Strafen:

Tilburg 8 Minuten

Herford 18 Minuten

Zuschauer:

1784

