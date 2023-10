Ice Dragons mit Handwerkertag 2.0

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Den 27. Oktober vormerken – der Herforder Eishockey Verein veranstaltet nach dem riesigen Erfolg und aufgrund der hohen Nachfrage...

Herford. (PM HEV) Den 27. Oktober vormerken – der Herforder Eishockey Verein veranstaltet nach dem riesigen Erfolg und aufgrund der hohen Nachfrage auch in dieser Saison einen Handwerkertag.

Das Spiel der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Rostock Piranhas am Freitag, den 27. Oktober wird in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum Handwerkertag 2.0.

Rückblick – in der vergangenen Saison nutzten zahlreiche Handwerksbetriebe im Herforder Umland die Erstauflage gegen die Moskitos Essen, besuchten teilweise mit der gesamten Belegschaft die Begegnung, sorgten für eine komplett ausverkaufte Drachenhöhle und erlebten einen stimmungsvollen und unvergesslichen Eishockeyabend.

Auch bei der Zweitauflage gegen Rostock sind die Handwerksbetriebe wieder eingeladen, sich bis zum Mittwoch, den 25. Oktober unter Angabe der Namen aller Teilnehmer per Email unter d.quernheim@herforder-ev.de zu registrieren und somit einen kostenfreien Eintritt zu erhalten. Vorgabe ist, dass es sich um einen Handwerksbetrieb handeln muss. Wie beim ersten Handwerkertag darf man gerne in der entsprechenden Handwerkermontur oder im Unternehmens-Outfit erscheinen – es war ein tolles Bild.

Selbstverständlich besteht auch wieder die Möglichkeit, die eigenen Mitarbeiter mit Essens- und Getränkemarken vorab auszustatten. Essensmarken zum Preis von 3,- € sowie Getränkemarken zum Preis von 4,50 € können ebenfalls unter d.quernheim@herforder-ev.de bestellt werden. Der Versand und die Rechnungsstellung erfolgt per Post.

Also heißt es beim Herforder Eishockey Verein: Nicht zögern und schnell anmelden. Name und Anschrift des Betriebes, Namen der teilnehmenden Mitarbeiter und wenn gewünscht die Anzahl der benötigten Essens- und Getränkemarken angeben – und dann ein echtes Eishockeyhighlight zur besten EishockeyPrimeTime in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ erleben.

