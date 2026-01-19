Ice Dragons mit guter Leistung zum Erfolg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das vierte HEV-Duell vor erneut ausverkauftem Haus gegen die Herne Miners mit 6:2 (2:1/2:1/2:0) für sich entschieden.

Die Ice Dragons zeigten eine gute Leistung, blieben bis zum Spielende hochkonzentriert und verließen verdient das Eis als Sieger.

Vor Spielbeginn musste Chefcoach Henry Thom wieder einmal die Reihen der Gastgeber umstellen. Zu den verletzungsbedingten Ausfällen von Gleb Berezovskij und Dennis Stiche, kam nun auch Matyas Kovacs hinzu, der ebenfalls aufgrund einer Verletzung passen musste. So rückte Philip Woltmann in die erste Reihe auf und dieses funktionierte von Beginn an sehr gut. Nachdem die ersten Spielminuten noch ausgeglichen verliefen, verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte der Gäste. In der 8. Minute eröffnete Timo Sticha den Torreigen für die Ostwestfalen und netzte zum 1:0 ein. In der Folge hatte Herford durchaus Gelegenheiten auf 2:0 zu erhöhen, doch rund drei Minuten vor der ersten Pausensirene war es Brad Snetsinger, der für die Miners ausglich. Die Ice Dragons verkrafteten den Gegentreffer jedoch gut und kamen durch Ryley Lindgren in der 20. Minute zur erneuten Führung.

Auch im Mittelabschnitt gab Herford den Takt vor. Etwas glücklich das Zustandekommen des dritten Treffers. Ryley Lingren schoss Philip Woltmann an, der abprallende Puck landete genau auf dem Schläger von Jackson Pierson, der in der 24. Minute aus kurzer Entfernung nur noch einschieben musste. Das 4:1 für die Gastgeber resultierte aus einem Fehler in der Herner Hintermannschaft. Ryley Lindgren schnappte sich die Scheibe fast ungehindert hinter dem gegnerischen Tor, passte auf Philip Woltmann, der in der 34. Minute freistehend vollendete. Vorentschieden war die Begegnung aber noch nicht. David Galfinger schloss eine Kontersituation in der 38. Minute sehenswert ab und verkürzte für die Miners auf 2:4.

Im Schlussabschnitt stellten die Ostwestfalen den alten Abschnitt jedoch nach rund 30 Sekunden wieder her. Leon Köhler traf in Überzahl zunächst den Innenpfosten, Jackson Pierson stand wieder genau richtig und erzielte seinen zweiten Treffer. Die Gastgeber hatten nun die Begegnung fest im Griff, blieben konzentriert und ließen Herne nicht mehr herankommen. Früh nahmen die Miners Torhüter Dean Döge zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, doch nur wenige Sekunden später sorgte Philip Woltmann mit seinem Treffer zum 6:2 für den Endstand (57.).

Durch den Sieg hat Herford wieder den Anschluss an die Konkurrenz hergestellt. Zwar bleiben die Ice Dragons auf Platz 11 der Tabelle, verkürzten den Rückstand auf die PlayOff-Zone jedoch auf 12 Zähler. Bereits im Dienstagsspiel haben die Ostwestfalen die Gelegenheit, sich auswärts bei den Black Dragons Erfurt näher an die Top 8 heranzuarbeiten.

Henry Thom zeigte sich nach der Begegnung zufrieden: „Wir haben heute eine gute Antwort auf das Freitagsspiel gegeben und Herne im ersten Drittel zu Fehlern gezwungen. Nach dem 4:1 haben wir für kurze Zeit den Faden verloren, dann jedoch im Schlussdrittel gut zurückgefunden und auch nicht mehr viel zugelassen. Alle Reihen haben heute gut gespielt, die Reihe um Jackson Pierson sehr gut, da sie gegen eine offensiv starke Reihe auch sehr viel wertvolle Defensivarbeit geleistet hat. Wir schauen jetzt nur auf die Begegnung in Erfurt und gefühlt bewegen wir uns gerade fast in einer PlayOff-Phase, in der jeder Punkt und jeder Sieg zählt.“

Tore:

1:0 07:53 Timo Sticha (Jackson Pierson / Sebastian Moberg)

1:1 17:13 Brad Snetsinger (Thomas Munichiello)

2:1 19:16 Ryley Lindgren (Timo Sticha / Philip Woltmann)

3:1 24:03 Jackson Pierson (Philip Woltmann / Ryley Lindgren)

4:1 33:59 Philip Woltmann (Ryley Lindgren / Sebastian Moberg)

4:2 37:30 David Galfinger (Dennis Palka)

5:2 40:33 Jackson Pierson (Leon Köhler / Timo Sticha) PP1

6:2 56:51 Philip Woltmann (Sebastian Moberg / Ryley Lindgren) EN

Strafen:

Herford 8 Minuten

Herne 14 Minuten

Zuschauer: 1029 (ausverkauft)

