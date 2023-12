Ice Dragons mit gutem Auftritt bei den Scorpions

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Werbung betrieben – der Herforder Eishockey Verein hat das Christmas-Game beim Tabellenzweiten Hannover Scorpions zwar mit 2:5 (0:1/2:3/0:1) verloren,...

Herford. (PM HEV) Werbung betrieben – der Herforder Eishockey Verein hat das Christmas-Game beim Tabellenzweiten Hannover Scorpions zwar mit 2:5 (0:1/2:3/0:1) verloren, zeigte jedoch eine gute Leistung und betrieb vor dem Derby gegen die Hammer Eisbären beste Werbung in eigener Sache.

Rund 35 Minuten agierten die Ice Dragons mit den favorisierten Niedersachsen auf Augenhöhe, lagen zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung und unterlagen am Ende ein wenig zu hoch.

Bereits im ersten Spielabschnitt deutete sich an, dass der HEV sich einiges in der ARS-ARENA vorgenommen hatte. Auch wenn die Scorpions insgesamt mehr Torchancen produzierten, versteckte sich das Herforder Team nicht und hatte durchaus auch Gelegenheiten. In der 16. Minute eröffnete dann jedoch Christoph Kabitzky den Torreigen für die Gastgeber.

Die Ice Dragons erholten sich jedoch von dem Rückstand und erhöhten teilweise sogar den Druck im zweiten Drittel. So war der 1:1-Ausgleich durch Rudolfs Maslovskis in der 26. Minute verdient. Doch es sollte noch besser für die Ostwestfalen kommen. Niklas Hildebrand nutzte in der 29. Minute einen Abwehrfehler der Scorpions und brachte den HEV sogar mit 2:1 in Führung. Auch in den folgenden Minuten tat sich der Favorit schwer, dann fälschte der Ex-Herforder Ralf Rinke jedoch einen Schuss zum Ausgleich in der 35. Minute ab. Nun kamen die Scorpions in Rollen und rissen das Spiel an sich. Pascal Aquin (37.) und nochmals Ralf Rinke (39.) drehten mit ihren Treffern die Partie noch vor dem letzten Seitenwechsel.

Im Schlussabschnitt kämpften die Ice Dragons noch einmal aufopferungsvoll und gestalteten das Spiel wieder offen. Trotz aller Bemühungen sollte es für die Ostwestfalen nicht mehr zum Anschlusstreffer reichen und als Patrick Klöpper vier Minuten vor dem Ende das 5:2 erzielte, war die Entscheidung endgültig gefallen.

„Wir sind gut in die Partie gestartet, erleben dann im zweiten Drittel eine neue Situation mit der 2:1-Führung bei einem Topteam der Liga. 35 Minuten spielen wir komplett nach unserem Plan, dann werden wir leider zu offensiv und kassieren zu schnell die drei Gegentreffer zum Ende des zweiten Drittels“, so Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

In der Donnerstagsbegegnung kommt es nun für den Herforder Eishockey Verein zum nächsten Derby gegen die Hammer Eisbären. Ab 20.30 Uhr treffen beide Teams in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ aufeinander und der Kartenvorverkauf ist bislang äußerst positiv verlaufen. Daher empfehlen die Verantwortlichen des HEV unbedingt wieder die Nutzung des Kartenvorverkaufs. Online sind Tickets bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de erhältlich, eine weitere Vorverkaufsstelle befindet sich im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr auch eine Abendkasse.

Tore:

1:0 15:16 Christoph Kabitzky (Dylan Wruck / Pascal Aquin)

1:1 25:17 Rudolfs Maslovskis (Logan DeNoble / Marius Garten)

1:2 28:16 Niklas Hildebrand (Marius Garten / Logan DeNoble)

2:2 34:52 Ralf Rinke (Justin Kirsch / Patrick Pohl)

3:2 36:48 Pascal Aquin (Louis Trattner / Dylan Wruck)

4:2 38:14 Ralf Rinke (Zachary Dybowski)

5:2 56:01 Patrick Klöpper (Justin Kirsch / Patrick Pohl)

Strafen:

Hannover 4 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer: 1338