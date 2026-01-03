Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Hannover Scorpions Ice Dragons mit großem Kampf gegen Tabellenführer
Hannover ScorpionsHerforder EV

Ice Dragons mit großem Kampf gegen Tabellenführer

3. Januar 20262 Mins read49
Jannis Kälble (l.) / © Jürgen Feyerabend - feyerdragon pic art
Herford. (PM HEV) Auch wenn der Herforder Eishockey Verein zum Jahresauftakt ohne Punktgewinn blieb, gab es viel Lob für die Ice Dragons.

Die Zuschauer in der restlos ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen im Spiel gegen den Tabellenführer Hannover Scorpions zwar eine torarme, jedoch temporeiche Begegnung, die bis in die Schlussminuten spannend war. Am Ende setzten sich die Gäste knapp mit 2:0 (1:0/0:0/1:0) durch und verteidigten ihre Spitzenposition in der Oberliga Nord. Der HEV wurde mit sehr viel Applaus von den eigenen Fans verabschiedet.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit viel Offensivdrang auf beiden Seiten. Trotz der Angriffsbemühungen der Kontrahenten, dominierten bereits früh die Defensivreihen der Scorpions und Ice Dragons. Hannover gelang es zunächst nur selten, die Gastgeber im eigenen Verteidigungsdrittel zu binden. Eine Ausnahme war die 14. Minute, in der die Qualität der Niedersachsen deutlich sichtbar wurde. Thomas Supis nahm schließlich Maß und sorgte für die 1:0-Führung des Tabellenführers.

Im zweiten Spielabschnitt hatte Herford mehr Spielanteile, drängte phasenweise sogar auf den Ausgleich, musste jedoch auch immer schnell vorgetragene Gegenzüge der Scorpions überstehen. So rückten die Torhüter Leon Hümer (Hannover) und Jakub Urbisch (Herford) in den Mittelpunkt, die mit ihren Paraden dafür sorgten, dass der 1:0-Zwischenstand beim letzten Seitenwechsel weiterhin Bestand hatte.

Auch im Schlussdrittel blieb die Begegnung offen. Während Herford sich um den Ausgleich bemühte, versuchte Hannover den vorentscheidenden Treffer zu setzen. Doch die Defensivreihen agierten unverändert hochkonzentriert in der physisch intensiven, jedoch fairen Begegnung. Vier Minuten vor der Schlusssirene hatte Herford dann noch einmal die Gelegenheit, im Powerplay den Ausgleich zu erzielen. Die Niedersachsen überstanden jedoch mit viel Einsatz die Unterzahlsituation und setzten mit dem 2:0 in der 59. Minute den Schlusspunkt durch Nicholas Miglio, der gerade von der Strafbank zurückgekehrt war.

HEV-Chefcoach Henry Thom zeigte sich trotz der knappen Niederlage zufrieden: „Ich bin mit dem Auftreten und der Art, wie meine Mannschaft gespielt hat sehr zufrieden. Beide Teams haben sehr strukturiert in der Defensive gearbeitet. In Tilburg erwartet uns nun ein schwieriges Spiel und wir müssen an die heutige Leistung anknüpfen und schauen, dass wir dort etwas mitnehmen.“ Das Spiel in Tilburg beginnt am Sonntag um 19.00 Uhr. Da sämtliche Mannschaften in der unteren Tabellenregion ohne Punktgewinn blieben, hat sich die Tabellenkonstellation nicht geändert. Herford belegt weiterhin Platz 10 in der Tabelle, der Rückstand auf die PlayOff-Zone beträgt 13 Punkte.

Tore:
0:1 13:49 Thomas Supis (Arturs Kruminsch / Rik Gaidel)
0:2 58:21 Nicholas Miglio (Allan McPherson)
Strafen:
Herford 2 Minuten
Hannover 10 Minuten
Zuschauer:
1029 (ausverkauft)

