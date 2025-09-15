Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Oberliga Nord Herforder EV Ice Dragons mit Finalniederlage
Herforder EVSaale Bulls Halle

Ice Dragons mit Finalniederlage

Saale Bulls Halle holen Dragons Cup

15. September 20251 Mins read31
Jubelnde Ice Dragons Herford - © Jana Hemmelmann
Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein unterlag im letzten Vorbereitungsspiel auf die kommende Oberligasaison den Saale Bulls Halle mit 1:5 (1:2/0:2/0:1).

Im Finale des zweitägigen Dragons Cup präsentierte sich der Gast aus Sachsen-Anhalt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bereits in starker Form und ließ den Hausherren keine wirkliche Siegchance, obwohl diese früh in Führung gingen.

Beide Mannschaften begannen mit viel Offensivdrang und so dauerte es nicht lange bis zum ersten Treffer. Unmittelbar nach Ablauf einer 2-Minuten-Strafe hatten sich die Saale Bulls noch nicht wieder richtig sortiert, als Ryley Lindgren in der 5. Minute zum 1:0 für Herford einnetzte. Halle hatte jedoch nur 30 Sekunden später eine Antwort parat und glich durch Robin Palka zum 1:1 aus. Keine 30 Sekunden später nutzte Patrick Schmid die nächste Torchance und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Halle agierte im zweiten Spielabschnitt aus einer sicheren Defensive heraus und wartete geduldig auf sich bietende Gelegenheiten. Mit zunehmender Spielzeit setzte sich immer mehr die Qualität der Saale Bulls durch. In der 31. Minute erhöhte Elvijs Biezais zunächst auf 3:1, bevor Tomi Wilenius kurz vor Ablauf des zweiten Drittels mit seinem Treffer zum 4:1 in Überzahl für die Vorentscheidung sorgte.

Zwar versuchten die Ostwestfalen sich im letzten Drittel noch einmal heranzuarbeiten, trafen jedoch nicht mehr. Kurz vor dem Ende, setzte Robin Palka im Powerplay mit dem 5:1 den Schlusspunkt unter das Finale. Im Spiel um Platz 3 siegten zuvor die Tilburg Trappers in einem spannenden Duell mit 5:4 nach Verlängerung gegen die Füchse Duisburg.

Nach der nun beendeten PreSeason geht der Blick von Chefcoach Henry Thom auf den Start der Oberligahauptrunde. Am kommenden Freitag empfangen die Ice Dragons am ersten Spieltag um 20.30 Uhr die Rostock Piranhas in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Tickets gibt es online auf https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen (z. B. Tourist-Info Herford am Rathausplatz). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr zudem eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten, um lange Warteschlangen am Haupteingang zu vermeiden.

Tore:
1:0 04:02 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Jannis Kälble)
1:1 04:37 Robin Palka (Adam Domogalla)
1:2 05:05 Patrick Schmid (Thomas Merl / Marvin Neher)
1:3 30:37 Elvijs Biezais (Thomas Merl / Tomi Wilenius)
1:4 39:11 Tomi Wilenius (Elvijs Biezais) PP1
1:5 59:19 Robin Palka (Adam Domogalla / Patrick Schmid) PP1
Strafen:
Herford 8 Minuten
Halle 12 Minuten
Zuschauer: 253

