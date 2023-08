Ice Dragons mit erstem Test gegen Mitkonkurrenten – Jahreshauptversammlung beim HEV

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Nach dem erfolgreichen Auftakt und einem 4:2-Erfolg gegen die Young Roosters Iserlohn am vergangenen Wochenende, geht es für den...

Herford. (PM HEV) Nach dem erfolgreichen Auftakt und einem 4:2-Erfolg gegen die Young Roosters Iserlohn am vergangenen Wochenende, geht es für den Herforder Eishockey Verein in der PreSeason weiter.

Dabei kommt es mit dem Ligakonkurrenten TecArt Black Dragons Erfurt zum Back-to-back-Duell und somit zu einem ersten Härtetest.

Nach dem sehr intensiven Trainingslager durften die Ice Dragons am Montag einen freien Tag zur Regeneration genießen, bevor im Laufe der Woche der normale Trainingsrhythmus aufgenommen wurde. Die hohe Trainingsintensität war den Ice Dragons am vergangenen Wochenende deutlich anzumerken, nun darf man jedoch gespannt sein, wie sich die Ostwestfalen im Drachenduell gegen die Artgenossen aus Erfurt schlagen werden.

Herford hat in der Freitagsbegegnung zunächst Heimrecht, wenn um 20.30 Uhr der erste Puck in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ fällt. Bereits am Sonntag kommt es ab 17.00 Uhr in Erfurt zum Rückspiel. Das Team um Kapitän Jonas Gerstung hofft auf einen ähnlich guten Besuch, wie zum PreSeason-Auftakt gegen Iserlohn, denn immerhin geht es gegen eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison der Hauptkonkurrent im Kampf um die PrePlayOffs wurde. Für Chefcoach Milan Vanek beginnt mit den beiden Spielen gegen Erfurt endgültig die heiße Phase der Vorbereitung und ganz langsam werden taktische Abläufe innerhalb der einzelnen Reihen sichtbar werden.

Für das Freitagsspiel sind Tickets im Online-Vorverkauf über www.scantickets.de erhältlich, die Abendkasse öffnet mit dem Einlass ab 19.30 Uhr. Beide Begegnungen werden zudem auf www.sprade.tv übertragen.

Jahreshauptversammlung beim Herforder Eishockey Verein

Auf der Jahreshauptversammlung blickte der Herforder Eishockey Verein im Denkwerk Herford auf das vergangene Geschäftsjahr zurück.

Der 1. Vorsitzende Frederick Otto gab zunächst seinen Bericht ab. Das Oberligateam der Ice Dragons hat sich trotz des knappen Verpassens der PrePlayOffs in der vergangenen Saison weiter in der dritthöchsten deutschen Eishockeyliga etabliert. Nach den beiden problematischen Coronaspielzeiten 20/21 und 21/22 stieg die Gesamtzuschauerzahl deutlich an, der Zuschauerschnitt ist aufgrund zahlreicher Dienstagsspieltage jedoch noch unter dem Niveau der erfolgreichen Regionalligajahre geblieben. Ein weitaus attraktiverer Spielplan lässt jedoch für die kommende Saison auf einen guten Schnitt hoffen. Erfreulich hat sich das Partnernetzwerk des ostwestfälischen Eishockeyvereins entwickelt. Inzwischen ist der Unterstützer-Kreis auf über 80 Unternehmen aus der Region gewachsen. Zudem wurden die Vermarktungsmöglichkeiten in und um die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ deutlich verbessert. Die Übernahme des Caterings in Eigenregie war ein voller Erfolg und soll nun zur neuen Saison ausgebaut werden.

Wie in den vergangenen Jahren, stellte der Herforder Eishockey Verein in sämtlichen Altersklassen Teams, die am Spielbetrieb teilnahmen. Die U20-Mannschaft erreichte die Regionalligameisterschaft, auf einen Aufstieg in die DNLIII wurde jedoch aufgrund fehlender Eiszeiten und dem altersbedingten Ausscheiden mehrerer Akteure verzichtet. Wichtiger Bestandteil beim HEV sind inzwischen die Lady Dragons, die nun in ihre dritte Bezirksliga-Saison gehen werden.

Der 1. Kassierer Tobias Schumacher stellte in seinem Bericht eine ausgeglichene Bilanz vor, hob jedoch die Bedeutung des Ausbaus der Zuschauereinnahmen im Hinblick auf ansteigende Kosten (z. B. Material und Nebenkosten für Wohnungen) noch einmal hervor. Den weitaus größten Einnahmeposten bildete mit rund 515.000 € der Bereich Sponsoring, der in der vergangenen Saison noch einmal erheblich zulegte. Tendenziell ist dieser positive Trend auch für die kommende Saison zu registrieren. Seit 01.07.2023 gilt beim Herforder Eishockey Verein eine neue Beitragsordnung, die zu einer Stabilisierung der Einnahmen im Nachwuchsbereich führen soll.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Sabine Richter wurde dabei von der Versammlung als 2. Kassiererin wiedergewählt. Neu im Vorstandsteam ist Milan Beversdorff, der als stellvertretender Vorsitzender die Nachfolge von Olaf Krüger antritt, sich verstärkt im Bereich Nachwuchs engagieren will und zudem zeitliche Abläufe und Strukturen innerhalb des HEV optimieren möchte. Olaf Krüger stand für eine Wiederwahl auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung, bleibt jedoch dem erweiterten Vorstand, insbesondere im Nachwuchsbereich erhalten.

Ice Dragons siegen trotz schwerer Beine

4:2 gegen Young Roosters Iserlohn

So manchem Eishockeyfan huschte beim Betreten der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ein Lächeln über das Gesicht. Endlich wieder Eishockey in Herford. Die Ice Dragons starteten unter dem neuen Videowürfel ihre PreSeason gegen die Young Roosters Iserlohn U20 und gewannen am Ende nach einem Kraftakt mit 4:2 (0:1/1:0/3:1).

Deutlich waren dem Oberligateam die Strapazen der vergangenen Tage anzumerken. „Das ist die 19. Einheit diese Woche, jedoch eine erste Wettkampfeinheit“, so Chefcoach Milan Vanek. Neben André Gerartz, der Stück für Stück in das Training einsteigt, pausierten gegen Iserlohn auch Killian Hutt und Justin Unger. Hingegen nutzte das Herforder Trainerteam die Gelegenheit, sich einige junge Gesichter im Gamemodus anzuschauen.

Trotz optischer Überlegenheit waren es die Young Roosters, die am Ende des ersten Drittels die Nase vorn haben sollten. Noah Hahn hatte in der 14. Minute getroffen und sein Team in Führung gebracht.

Auch im zweiten Drittel ein ähnliches Bild – Herford drängte auf den Ausgleich, Iserlohn setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche und präsentierte sich sehr stark. Doch rund vier Minuten vor der Pausensirene glich Logan DeNoble zum 1:1 aus und sorgte vor einer erstaunlich guten Kulisse für den ersten Ice Dragons-Torjubel der Saison.

Im Schlussabschnitt waren es dann erneut die Gäste, die in Person von Nikita Morasch den nächsten Treffer verbuchten. Doch Anton Seidel sorgte in der 49. Minute für den erneuten Ausgleich. Im immer dichter werdenden Nebel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ bewahrten dann die Gastgeber in der Schlussphase den besseren Überblick. Zunächst traf Logan DeNoble in der 59. Minute zum 3:2 und schließlich setzte Neuzugang Niklas Hildebrand nur wenig später den Schlusspunkt zum 4:2.

Tore:

0:1 13:10 Noah Hahn (Maximilian Benner / Michael Wagner) PP1

1:1 36:08 Logan DeNoble (Jonas Gerstung / Petr Gulda)

1:2 44:28 Nikita Morasch (Benedikt Bürgelt)

2:2 48:32 Anton Seidel (Niklas Hildebrand / Lukas Krumpe)

3:2 58:06 Logan DeNoble (Dominik Patocka / Lukas Krumpe)

4:2 59:11 Niklas Hildebrand (Dennis König / Lukas Krumpe)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Iserlohn 4 Minuten

Zuschauer: 492

