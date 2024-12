Ice Dragons mit drittem Sieg hintereinander

Herford. (PM HEV) Abwehrbollwerk, Urbisch und Effektivität – dem Herforder Eishockey Verein ist in der Oberliga Nord Hauptrunde der dritte Sieg in Folge gelungen....

Erstmals in dieser Spielzeit ging es für die Ice Dragons beim 4:3 OT (2:2/0:0/1:1/1:0)-Erfolg über die Moskitos Essen in die Verlängerung, in der die Ostwestfalen einen sehr wertvollen Zusatzzähler einfuhren. Über die gesamte Spielzeit musste sich das Herforder Team den Angriffsbemühungen der Gastgeber erwehren, hatte in Torhüter Jakub Urbisch einen glänzenden Rückhalt und nutzte zudem effektiv die eigenen Chancen.

Verliefen die Anfangsminuten noch ausgeglichen, so übernahm Essen Mitte des ersten Drittels immer mehr das Kommando auf der Eisfläche. In der 10. Minute brachte Leon Fern die Moskitos mit 1:0 in Führung und ließ keine 70 Sekunden später das 2:0 in Überzahl folgen. Essen drängte in den folgenden Minuten weiter und Jakub Urbisch hielt seine Herforder Mannschaft mit mehreren Paraden irgendwie im Spiel. Fast aus dem Nichts sorgte Logan DeNoble mit einem platzierten Schuss für den 1:2-Anschlusstreffer (15.). Der HEV nutzte die Gunst der Stunde und glich durch Ryley Lindgren in der 16. Minute noch vor dem ersten Seitenwechsel aus.

Im Mitteldrittel erhöhte Essen nochmals den Druck und drängte die Ostwestfalen in die Defensive. Mit viel Einsatz und dem weiterhin glänzend haltenden Jakub Urbisch, überstand Herford die Druckphase der Gastgeber unbeschadet und setzte kurz vor dem letzten Seitenwechsel auch wieder eigene Offensivakzente.

Im Schlussabschnitt vollendete Nils Wegner eine Kontersituation in der 49. Minute zum 3:2 und sorgte somit für die erste Führung der Gäste. Essen reagierte jedoch schnell und glich zwei Minuten später zum 3:3 aus. Dramatisch dann die Schlussphase, in der beide Teams versuchten, die Begegnung in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden. Vereitelte Jakub Urbisch weiterhin beste Torchancen der Moskitos, so trafen die Ice Dragons kurz vor der Schlusssirene selbst noch einmal den Pfosten. Letztlich blieb es jedoch beim 3:3-Unentschieden und es ging in die Overtime.

Hier hatte erneut das Essener Team mehr Spielanteile, der entscheidende Treffer gelang jedoch dem HEV. Leon Köhler netzte in der 65. Minute nach einem Konter zum 4:3-Sieg ein und sorgte dafür, dass seine Mannschaft mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antrat.

„Es war ein unheimlich schwieriges Spiel für uns und wir mussten sehr intensiv in der Defensive arbeiten. Jakub Urbisch hatte heute einen phänomenalen Tag und hat uns im Spiel gehalten. Die Overtime spiegelt dann wieder, dass es bei uns im Moment gut läuft. Ich bin unheimlich glücklich über die gewonnenen beiden Punkte, glaube aber, dass wir dasselbe Spiel so ein zweites Mal nicht gewinnen würden“, analysierte Chefcoach Henry Thom die Begegnung im Anschluss. Zwar büßte Herford in der Tabelle einen Platz ein, hat sich auf Platz 6 jedoch in der vorderen Hälfte festgesetzt und nimmt nach der Hälfte der Hauptrunde aktuell einen der direkten PlayOff-Plätze ein.

Am kommenden Freitag steht ab 20.30 Uhr die nächste Heimbegegnung auf dem Programm. Zu Gast sind dann in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Füchse Duisburg. Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet zudem eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsstellen, da erneut mit einer hohen Zuschauerzahl zu rechnen ist.

Tore:

1:0 09:29 Leon Fern (Lenny Boos)

2:0 10:36 Leon Fern (Fabio Frick / Ralf Rinke) PP1

2:1 14:14 Logan DeNoble (Dennis Sticha / Leon Köhler)

2:2 15:30 Ryley Lindgren (Emil Lessard Aydin / Nick Walters)

2:3 48:08 Nils Wegner (Mika Hupach / Marius Garten)

3:3 50:35 Ralf Rinke (Lukas Valasek / Leon Fern)

3:4 64:07 Leon Köhler (Ryley Lindgren / Brett Humberstone) OT

Strafen:

Essen 6 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 744

