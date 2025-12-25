Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Ice Dragons mit Christmas Game bei den Scorpions
Herforder EV

Ice Dragons mit Christmas Game bei den Scorpions

25. Dezember 20251 Mins read44
David Makuzki (l.) / © Jana Hemmelmann
Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein geht der Marathon rund um die Feiertage mit einem Auswärtsspiel weiter.

Die Ice Dragons sind beim „Christmas Game“ zu Gast bei den Hannover Scorpions und bestreitet das nächste „Kleine Derby“. Ab 20.00 Uhr werden die Ostwestfalen versuchen, in der ARS-Arena beim derzeitigen Tabellendritten zu bestehen.

Nachdem der HEV zunächst gut in die „Mission Aufholjagd“ mit vier Punkten gestartet ist, gab es am vergangenen Dienstag einen herben Rückschlag gegen den Tabellennachbarn Rostock Piranhas. Mit 2:3 wurde die Begegnung verloren, in der man die Chance hatte, nach längerer Zeit den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Die Ice Dragons sind somit gefordert und müssen sich mühsam wieder Stück für Stück an die Konkurrenz heranarbeiten. Kein leichtes Unterfangen bei den Scorpions.

Die Niedersachsen blieben zu Saisonbeginn hinter ihren Erwartungen zurück, haben jedoch längst in die Erfolgsspur zurückgefunden und sind inzwischen deutlich in den Top 3 der Oberliga Nord angekommen. Zwar gab es zuletzt auch immer mal die eine oder andere Niederlage, jedoch gewannen die Scorpions im Dezember bislang sechs von sieben Partien. Chefcoach Rico Rossi hat die Eiszeiten der einzelnen Akteure gleichmäßiger auf die Reihen aufgeteilt, wodurch der qualitativ sehr gute Kader noch schwieriger auszurechnen ist.

Die beiden bisherigen Saisonduelle gingen mit 2:1 und 7:4 an die Hannover Scorpions und die Favoritenrolle ist auch für das dritte Aufeinandertreffen eindeutig vergeben. Den Ice Dragons bleibt jedoch angesichts der Tabellensituation gar nichts anderes übrig, als sich mit der Außenseiterrolle zu arrangieren und um jeden Zentimeter Eis zu kämpfen, um für eine Überraschung zu sorgen. Die „Mission Aufholjagd“ wurde zwar abrupt gestoppt, soll aber nun sofort wieder aufgenommen werden, damit der Abstand von derzeit 12 Punkten auf die PlayOff-Zone verkürzt wird.

893
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Bayreuth: Dreierpack zum Jahresende

