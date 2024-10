Ice Dragons mit 6-Punkte-Wochenende

Herford. (PM HEV) Heimstärke – der Herforder Eishockey Verein bleibt in der Oberliga Nord Hauptrunde das stärkste Heimteam. Mit einem 8:4 (2:1/4:2/2:1)-Sieg über die...

Herford. (PM HEV) Heimstärke – der Herforder Eishockey Verein bleibt in der Oberliga Nord Hauptrunde das stärkste Heimteam.

Mit einem 8:4 (2:1/4:2/2:1)-Sieg über die Füchse Duisburg machten die Ice Dragons ein 6-Punkte-Wochenende perfekt und setzten sich vorerst in den vorderen Tabellenregionen fest.

Die letzten Zuschauer hatten ihre Plätze in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ noch nicht ganz eingenommen, da durften die ostwestfälischen Eishockeyfans erstmals jubeln. Brandon Schultz netzte bereits nach 39 Sekunden zum 1:0 ein und sorgte für einen Start nach Maß. In Unterzahl erhöhte Dennis Sticha bereits in der 5. Minute auf 2:0 und erwischte die Duisburger Hintermannschaft auf dem falschen Fuß. Die Füchse fingen sich aber und spätestens mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Jannis Kälble in der 9. Minute war die Begegnung wieder offen. Herford tat sich nun im weiteren Verlauf des ersten Drittels schwer und es blieb bis zur Pausensirene beim knappen Herforder Vorsprung.

Im Mittelabschnitt glichen die Gäste in der 22. Minute durch Michael Fomin schnell zum 2:2 aus, bevor Herfords stärkste Phase folgte. Innerhalb von neun Minuten trafen die Ice Dragons viermal. Brandons Schultz brachte Herford in der 26. Minute in Überzahl erneut in Führung, Nils Wegner erhöhte in der 30. Minute auf 4:2 und Gleb Berezovskij stellte das Ergebnis in der 34. Minute auf 5:2. Als Niklas Hildebrand nur wenige Sekunden später das 6:2 gelang, dachten alle, dass die Vorentscheidung gefallen war. Doch Duisburg zeigte Moral und verkürzte in der 37. Minute noch vor dem letzten Wechsel durch Martin Schymainski in Unterzahl auf 3:6.

Im Schlussabschnitt erwischten die Füchse wieder den besseren Start und Mees De Wit brachte sein Team in der 42. Minute wieder auf 4:6 heran. Nachdem Herfords Torhüter Kieren Vogel nun mehrmals den Anschlusstreffer verhinderte, gehörte die Schlussphase wieder dem HEV. Ryley Lindgren stellte mit einem sehenswerten Treffer zum 7:4 die Weichen in der 53. Minute endgültig auf Sieg und Dennis Sticha gelang in Überzahl der Schlusspunkt zum 8:4 in der 57. Minute.

„Es war heute ein sehr kompliziertes Spiel. Duisburg hat einige Umstellungen vorgenommen, auf die wir erst einmal reagieren mussten. Nach dem frühen 2:0 und auch nach dem 6:2 haben wir unsere Linie etwas verloren und uns zu einem „Rauf-Runter-Eishockey“ verleiten lassen. Letztlich sorgt eine großartige Parade von Kieren Vogel dafür, dass Duisburg nicht noch auf 5:6 herankommt. Fällt dieses fünfte Tor, wird das vielleicht noch einmal ein ganz anderes Spiel. Da müssen wir cleverer werden und kompakter verteidigen. Die Schlussphase ist dann wieder gut von uns. Wir können aktuell sehr ausgeglichen mit den Reihen agieren und das macht uns ein wenig unberechenbar“, analysierte Headcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung. Mit 15 Punkten hat sich der Herforder Eishockey Verein auf Platz 4 in der Tabelle verbessert und sich vorerst in den vorderen Regionen der Oberliga festgesetzt. Am Freitag steht zunächst das Duell beim Tabellenführer Hannover Scorpions auf dem Programm, am Sonntag folgt das nächste Heimspiel ab 18.30 Uhr gegen den Herner EV.

Tore:

1:0 00:39 Brandon Schultz (Ryley Lindgren / Brett Humberstone)

2:0 04:26 Dennis Sticha (Leon Köhler / Dennis König) SH1

2:1 08:34 Jannis Kälble (Janne Seppänen)

2:2 21:43 Michael Fomin (Carolus Nagtzaam / Joris Hagner)

3:2 25:17 Brandon Schultz (Dennis Sticha / Ryley Lindgren) PP1

4:2 29:36 Nils Wegner (Gleb Berezovskij / Timo Sticha)

5:2 33:11 Gleb Berezovskij (Timo Sticha / Ryley Lindgren)

6:2 34:08 Niklas Hildebrand (Mika Hupach / Leon Köhler)

6:3 36:57 Martin Schymainski (Janne Seppänen / David-Maximilian Lebek) SH1

6:4 41:21 Mees De Wit (Carolus Nagtzaam / Jona Dannöhl)

7:4 52:25 Ryley Lindgren (Brandon Schultz / Emil Lessard Aydin)

8:4 56:41 Dennis Sticha (Emil Lessard Aydin / Brandon Schultz) PP1

Strafen:

Herford 8 Minuten + 5 Minuten Nick Walters

Duisburg 12 Minuten + 5 Minuten Pascal Grosse)

Zuschauer:

751