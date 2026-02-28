Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Ice Dragons machen großen Schritt Richtung PlayOffs
Herforder EVRostock Piranhas

Ice Dragons machen großen Schritt Richtung PlayOffs

28. Februar 20262 Mins read76
Share
Jubelnde Ice Dragons - © Leni Prüßmeier González
Share

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Zwischenrunde das wichtige Spiel gegen die Rostock Piranhas mit 3:1 (2:0/1:1/0:0) gewonnen und klettert zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison in die PlayOff-Zone.

In der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ überzeugten die Ice Dragons in einem spannenden Duell besonders in der Defensive, wussten jedoch auch in den sich bietenden Powerplay-Situationen zu überzeugen.

In den Anfangsminuten agierten die Ostwestfalen sehr effizient. Philip Woltmann nutzte in der 3. Minute eine der ersten Gelegenheiten zum 1:0-Führungstreffer. David Makuzki erhöhte in der 9. Minute in Überzahl auf 2:0 und so gelang den Gastgebern ein Start nach Maß. Rostock erhöhte nun den Druck, fand nun besser in das Spiel, scheiterte jedoch immer wieder an der Herforder Defensive oder am HEV-Schlussmann Jakub Urbisch. So blieb es bis zum ersten Seitenwechsel beim 2-Tore-Vorsprung für die Ice Dragons.

Auch im Mittelabschnitt jubelten zunächst die Hausherren. In einer weiteren Powerplay-Situation erzielte Jackson Pierson das 3:0 und stellte die Weichen scheinbar auf Sieg (27.), doch die Piranhas hatten eine schnelle Antwort parat. Jesper Öhrvall brachte die Gäste in der 29. Minute mit dem Treffer zum 1:3 wieder näher heran und ab sofort galt das Hauptaugenmerk auf Herforder Seite der Abwehrarbeit.

Im Schlussdrittel versuchte Rostock schnell den zweiten Treffer zu erzielen, doch Herford verteidigte mit viel Einsatz und hatte mit Jakub Urbisch einen ganz starken Rückhalt im Tor. Minute um Minute arbeiteten sich die Ostwestfalen in Richtung Spielende, während die Piranhas noch einmal alles nach vorne warfen. Die Gastgeber blieben jedoch stabil in der eigenen Verteidigung und ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

„Im ersten Drittel waren wir effizienter und liegen 2:0 vorn, obwohl das Spiel viel knapper zu diesem Zeitpunkt war. Ab dem zweiten Drittel haben unsere Verteidiger dann einen sehr guten Job gemacht und nur wenige gefährliche Situationen zugelassen. Nun schauen wir wieder nur auf das nächste Spiel in Erfurt am Sonntag. Dort erwartet uns wieder eine schwierige Aufgabe und wir müssen versuchen genauso viel Einsatz und Kampf auf das Eis zu bringen, wie heute, um zu gewinnen“, so HEV-Chefcoach Henry Thom.

Herford liegt zwei Spieltage vor dem Ende einen Zähler vor Erfurt. Herne und Rostock lauern unmittelbar dahinter und sind weiterhin noch im Rennen um das begehrte PlayOff-Ticket. Im Sonntagsspiel kommt es somit zu einem weiteren „Do or Die“-Spiel zwischen Erfurt und Herford. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr und es werden viele ostwestfälische Eishockeyfans den Weg nach Thüringen antreten, um ihr Team zu unterstützen. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Am Dienstag folgt dann das Derby gegen die Hammer Eisbären. Spielbeginn in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ist um 20.00 Uhr, Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet.

Tore:
1:0 02:55 Philip Woltmann (David Makuzki / Jannis Kälble)
2:0 08:22 David Makuzki (Matyas Kovacs / Nils Wegner) PP1
3:0 26:57 Jackson Pierson (Philip Woltmann / Jannis Kälble) PP1
3:1 28:58 Jesper Öhrvall (Liam Fraser)
Strafen:
Herford 12 Minuten
Rostock 8 Minuten
Zuschauer:
1029

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
613
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post EHC Freiburg empfängt zum Auftakt einer Heimspielserie die Towerstars

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herforder EVTransfer-News

Absoluter Showdown für die Ice Dragons – Marius Garten will Karriere beenden

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein stehen zum Abschluss der...

By25. Februar 2026
Herforder EVIceFighters Leipzig

Ice Dragons siegen im wilden Duell

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das wichtige Spiel der...

By23. Februar 2026
Herforder EVHerner EV

Ice Dragons lassen wichtigen Sieg liegen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Zwischenrunde...

By21. Februar 2026
Herforder EV

Ice Dragons im Kampf um die PlayOffs

Herford. (PM HEV) Der Kampf um die PlayOff-Teilnahme geht in der Oberliga...

By18. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten