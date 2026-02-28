Ice Dragons machen großen Schritt Richtung PlayOffs

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Zwischenrunde das wichtige Spiel gegen die Rostock Piranhas mit 3:1 (2:0/1:1/0:0) gewonnen und klettert zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison in die PlayOff-Zone.

In der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ überzeugten die Ice Dragons in einem spannenden Duell besonders in der Defensive, wussten jedoch auch in den sich bietenden Powerplay-Situationen zu überzeugen.

In den Anfangsminuten agierten die Ostwestfalen sehr effizient. Philip Woltmann nutzte in der 3. Minute eine der ersten Gelegenheiten zum 1:0-Führungstreffer. David Makuzki erhöhte in der 9. Minute in Überzahl auf 2:0 und so gelang den Gastgebern ein Start nach Maß. Rostock erhöhte nun den Druck, fand nun besser in das Spiel, scheiterte jedoch immer wieder an der Herforder Defensive oder am HEV-Schlussmann Jakub Urbisch. So blieb es bis zum ersten Seitenwechsel beim 2-Tore-Vorsprung für die Ice Dragons.

Auch im Mittelabschnitt jubelten zunächst die Hausherren. In einer weiteren Powerplay-Situation erzielte Jackson Pierson das 3:0 und stellte die Weichen scheinbar auf Sieg (27.), doch die Piranhas hatten eine schnelle Antwort parat. Jesper Öhrvall brachte die Gäste in der 29. Minute mit dem Treffer zum 1:3 wieder näher heran und ab sofort galt das Hauptaugenmerk auf Herforder Seite der Abwehrarbeit.

Im Schlussdrittel versuchte Rostock schnell den zweiten Treffer zu erzielen, doch Herford verteidigte mit viel Einsatz und hatte mit Jakub Urbisch einen ganz starken Rückhalt im Tor. Minute um Minute arbeiteten sich die Ostwestfalen in Richtung Spielende, während die Piranhas noch einmal alles nach vorne warfen. Die Gastgeber blieben jedoch stabil in der eigenen Verteidigung und ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu.

„Im ersten Drittel waren wir effizienter und liegen 2:0 vorn, obwohl das Spiel viel knapper zu diesem Zeitpunkt war. Ab dem zweiten Drittel haben unsere Verteidiger dann einen sehr guten Job gemacht und nur wenige gefährliche Situationen zugelassen. Nun schauen wir wieder nur auf das nächste Spiel in Erfurt am Sonntag. Dort erwartet uns wieder eine schwierige Aufgabe und wir müssen versuchen genauso viel Einsatz und Kampf auf das Eis zu bringen, wie heute, um zu gewinnen“, so HEV-Chefcoach Henry Thom.

Herford liegt zwei Spieltage vor dem Ende einen Zähler vor Erfurt. Herne und Rostock lauern unmittelbar dahinter und sind weiterhin noch im Rennen um das begehrte PlayOff-Ticket. Im Sonntagsspiel kommt es somit zu einem weiteren „Do or Die“-Spiel zwischen Erfurt und Herford. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr und es werden viele ostwestfälische Eishockeyfans den Weg nach Thüringen antreten, um ihr Team zu unterstützen. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Am Dienstag folgt dann das Derby gegen die Hammer Eisbären. Spielbeginn in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ist um 20.00 Uhr, Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet.

Tore:

1:0 02:55 Philip Woltmann (David Makuzki / Jannis Kälble)

2:0 08:22 David Makuzki (Matyas Kovacs / Nils Wegner) PP1

3:0 26:57 Jackson Pierson (Philip Woltmann / Jannis Kälble) PP1

3:1 28:58 Jesper Öhrvall (Liam Fraser)

Strafen:

Herford 12 Minuten

Rostock 8 Minuten

Zuschauer:

1029