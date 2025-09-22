Ice Dragons liefern Topfavoriten großen Kampf

Herford. (PM HEV) Viel Respekt gewonnen – der Herforder Eishockey Verein hat sein Gastspiel beim Topfavoriten Hannover Scorpions nach großem Kampf zwar mit 1:2 (0:1/0:1/1:0) verloren, jedoch eine Menge Respekt gewonnen.

In einer temporeichen Begegnung siegten die Niedersachsen insgesamt verdient, jedoch hatten die Ice Dragons in der Schlussphase durchaus auch Gelegenheiten auf den Ausgleichstreffer.

Die Scorpions begannen ganz im Stile einer Spitzenmannschaft und nutzten in der 2. Minute durch Sahir Gill die erste Torgelegenheit zur 1:0-Führung. Der HEV benötigte einige Minuten, fand dann jedoch immer besser in die Begegnung und gestaltete das erste Drittel ausgeglichen.

Im zweiten Durchgang gehörte die unmittelbare Anfangsphase den Ostwestfalen, die sich um den Ausgleich mühten. Doch erneut wusste Hannover empfindlich zuzustechen. Arturs Kruminsch nutzte in der 24. Minute eine der wenigen Powerplaysituationen und netzte zum 2:0 ein. Die Gastgeber suchten nun die Vorentscheidung, erhöhten den Druck, scheiterten aber immer wieder am überragenden Herforder Schlussmann Jakub Urbisch. So blieb es bis zur zweiten Pause bei der Hannoveraner 2:0-Führung und das Schlussdrittel musste die Entscheidung bringen.

Herford kämpfte weiterhin aufopferungsvoll und mit zunehmender Spielzeit ergaben sich Chancen auf den Anschlusstreffer. In der 45. Minute verkürzte Leon Köhler für den HEV zum 1:2 und ab sofort entwickelte sich nun ein relativ offener Schlagabtausch. Ausgerechnet in Unterzahl ergab sich für die Ice Dragons bei einer Kontersituation noch einmal die Ausgleichsgelegenheit für Herford, doch Jackson Pierson und Ryley Lindgren spielten einen Pass zu viel, wodurch Scorpions-Goalie Marco Wölfl glänzend parieren konnte. Am Ende verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung erfolgreich und behielten die Punkte in der ARS-ARENA.

Trotz der Niederlage sah Herfords Chefcoach viel positives in der Begegnung: „Der Sieg geht für die Scorpions insgesamt natürlich absolut in Ordnung, auch wenn wir in der Schlussphase noch einmal Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer hatten. Mein Team hat sich nach den beiden Gegentreffern, die für uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt fielen, sehr gut zurück gearbeitet und bis zur Schlusssirene gekämpft, das nehmen wir für die kommenden Spiele mit. Wir haben nach der vergangenen Saison einige wichtige Spieler abgeben müssen. Mir gefällt es, wie gut sich bereits die neuen Akteure in unser System hineingespielt haben. Exemplarisch nenne ich einmal Jackson Pierson, der in alle Richtungen arbeitet und unsere Spielphilosophie dadurch bereichert. Nun schauen wir auf das kommende Wochenende, an dem die nächsten wertvollen Punkte vergeben werden.“

Auch Scorpions-Coach Kevin Gaudet fand lobende Worte für den HEV: „Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft bis auf einige Situationen zufrieden. Wir haben uns im Vergleich zu Freitag deutlich gesteigert. Wir haben versucht, eine frühe Entscheidung herbeizuführen, da heute mehrere Leistungsträger bei uns verletzt fehlten, aber Jakub Urbisch hat das mit seiner Leistung im Herforder Tor einfach nicht zugelassen. Dann fällt irgendwann das 1:2 und es ist plötzlich ein knappes Spiel.“

Drei wertvolle Punkte holte der Herforder Eishockey Verein am ersten Wochenende in der Oberliga Nord-Hauptrunde. Am Freitag geht es für die Ice Dragons zu den punktgleichen Füchsen Duisburg, bevor am Sonntag um 18.30 Uhr mit dem Spiel gegen die Hannover Indians ein echter Kracher in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ wartet. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketanfrage bereits jetzt die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 01:26 Sahir Gill (André Reiss / Jan Pavlu)

2:0 23:55 Arturs Kruminsch (André Reiss / Christoph Kiefersauer) PP1

2:1 44:45 Leon Köhler (Gleb Berezovskij / Dennis Sticha)

Strafen:

Hannover 2 Minuten

Herford 4 Minuten

Zuschauer: 1201

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!