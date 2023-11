Ice Dragons liefern Essen groÃŸen Kampf

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen einen großen Kampf geliefert, blieb beim...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen einen großen Kampf geliefert, blieb beim 2:3 (1:0/0:1/1:2) jedoch ohne Punktgewinn.

Die Ice Dragons agierten mit einer deutlich verbesserten Struktur und standen gut in der Defensive und machten dem neuen Tabellenführer das Leben so schwer wie möglich.

Nachdem die Ostwestfalen in der Anfangsphase zwei Unterzahlsituationen erfolgreich überstanden hatten, gestalteten sie das Spiel in der Folge offen. Gleb Berezovskij nutzte in der 12. Minute eine der Torgelegenheiten zum 1:0, mit dem schließlich erstmals die Seiten gewechselt wurden. Für den HEV war es somit die erste Führung nach 24 Dritteln, die man in die Kabine mitnahm.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Essen den Druck und kam in der 25. Minute zum verdienten Ausgleich durch Robin Slanina. Auch im weiteren Verlauf des Mitteldrittels hatten die Moskitos die besseren Gelegenheiten, Herford verteidigte jedoch aufopferungsvoll und hatte zudem mit Justin Schrörs einen sehr gut aufgelegten Torhüter zwischen den Pfosten, wodurch es bis zur letzten Drittelpause beim 1:1 blieb.

Im Schlussabschnitt wurde die Partie intensiver und die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun, die Begegnung zu beruhigen. Nach dem 2:1 der Gastgeber durch Dennis Reimer in Überzahl (44.) und dem 3:1 durch Sandis Zolmanis (50.) schien bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch Herford nutzte die häufigen Unterbrechungen und den damit abhanden gekommenen Spielfluss und arbeitete sich noch einmal in die Begegnung hinein. Drei Minuten vor dem Ende verkürzte Niklas Hildebrand in Überzahl auf 2:3 und Herford witterte noch einmal eine Chance. Trotz sehr viel Kampf in den letzten Minuten reichte es für Herford nicht mehr zum Ausgleich und so mussten die Ice Dragons in eine knappe Niederlage einwilligen.

„Die Spieler sind sehr enttäuscht, haben gut gekämpft und ich glaube, dass wir heute einen Schritt nach vorne gemacht haben. In Tilburg werden wir wieder alles versuchen, danach wird es eine kurze Regeneration geben und dann haben wir etwas Zeit, um einige Dinge im Training zu verbessern“, so Headcoach Risto Kurkinen auf der anschließenden Pressekonferenz.

Tore:

0:1 11:28 Gleb Berezovskij (André Gerartz / Niklas Hildebrand)

1:1 24:11 Robin Slanina (Dennis Reimer / Niklas Heyer)

2:1 43:51 Dennis Reimer (Fabio Frick / Alexey Dmitriew) PP1

3:1 49:33 Sandis Zolmanis (Enrico Saccomani / Elvijs Biezais)

3:2 57:15 Niklas Hildebrand (Marius Garten / Gleb Berezovskij) PP1

Strafen:

Essen 18 Minuten

Herford 20 Minuten

Zuschauer:

968

