Ice Dragons kommen in Hannover unter die RÃ¤der

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein hat das Jahr 2025 mit einer deutlichen Niederlage begonnen.

Bei den Hannover Indians verloren die Ice Dragons mit 1:8 (0:4/1:2/0:2), fanden überhaupt nicht ins Spiel und mussten die Dominanz des Gastgebers anerkennen.

Von Beginn an agierten die Indians mit hohem Tempo und setzten die Herforder Defensive gehörig unter Druck. Während das Kombinationsspiel der Niedersachsen sehr gut funktionierte, hatte der HEV Mühe im Spielaufbau und wurde förmlich vor dem eigenen Tor eingeschnürt. Dennoch überstanden die Ostwestfalen die Anfangsminuten noch schadlos, mussten dann jedoch in der 10. Minute ausgerechnet bei eigener Überzahl den ersten Gegentreffer durch Jussi Petersen aus spitzem Winkel hinnehmen. Nur eine Minute später erhöhte Robin Palka auf 2:0 und das Herforder Unheil nahm langsam seinen Lauf. Matias Varttinen schloss eine Kontersituation in der 14. Minute zum 3:0 ab und als Jussi Petersen kurz vor dem Ende des ersten Drittels zum 4:0 traf, war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Chefcoach Henry Thom reagierte in der Pause, wechselte auf der Torhüterposition und brachte Kieren Vogel für Jakub Urbisch. Hannover hielt jedoch den Druck aufrecht und nutzte in der 27. Minute durch Matias Varttinen eine Powerplay-Situation zum 5:0. Die Indians gaben sich noch nicht zufrieden und stellten das Zwischenergebnis in der 30. Minute durch Tino Metsävainio auf 6:0. Erst bei dieser deutlichen Führung der Gastgeber gelang es den Herfordern, die Spielanteile fortan ausgeglichener zu gestalten, auch weil Hannover nun deutlich einen Gang herausnahm. Zwei Sekunden vor Ablauf des Mittelabschnitts verkürzte Mika Hupach mit einem Distanzschuss auf 1:6 für die Ice Dragons.

Im letzten Drittel plätscherte die Begegnung zunächst angesichts des deutlichen Ergebnisses vor sich hin, bevor Hannover noch einmal per Doppelschlag das Endergebnis auf 8:1 schraubte. In der 55. Minute erzielte zunächst Jussi Petersen seinen dritten Treffer des Abends, 40 Sekunden später netzte Aleksi Halme in Überzahl zum achten Mal für die Indians ein.

„Drei Sachen waren heute gut. Kieren Vogel hat es gut gemacht, als er im zweiten Drittel eingewechselt wurde, unsere Fans haben uns trotz der hohen Niederlage toll unterstützt und richtig gut waren die Hannover Indians. Vielleicht ist es für uns hilfreich, wenn man von einem Höhenflug kommt und dann mal richtig heftig verliert. So muss man dann von vorne anfangen und das werden wir ab der nächsten Trainingseinheit wieder machen. Es reicht nicht aus, wenn man nur gefühlte 5 bis 10% der Zweikämpfe gewinnt“, äußerte sich Chefcoach Henry Thom unmittelbar nach der Begegnung.

Trotz der hohen Niederlage bleibt das Herforder Team weiterhin mit 45 Punkten auf Platz 5 in der Oberliga Nord. Am Sonntag kommt es ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum wichtigen Duell mit den TecArt Black Dragons Erfurt, bei dem es die Ice Dragons deutlich besser machen wollen. Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 öffnet eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

1:0 09:26 Jussi Petersen (Aleksi Halme / Tim Krüger)

2:0 10:11 Robin Palka (Igor Bacek / Dennis Palka)

3:0 13:18 Matias Varttinen (Aleksi Halme / Tino Metsävainio)

4:0 19:10 Jussi Petersen (Tim Krüger / Fabian Belendir)

5:0 26:03 Matias Varttinen (Aleksi Halme / Tino Metsävainio) PP1

6:0 29:56 Tino Metsävainio (Aleksi Halme / Matias Varttinen)

6:1 39:58 Mika Hupach (Emil Lessard Aydin / Nick Walters)

7:1 54:50 Jussi Petersen (Aleksi Halme / Phillip Messing)

8:1 55:27 Aleksi Halme (Matias Varttinen / Nicolas Turnwald) PP1

Strafen:

Hannover 6 Minuten + 10 Minuten Jonas Wolter

Herford 6 Minuten + 10 Minuten Dennis Sticha

Zuschauer:

4234

