Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Ice Dragons kommen aus der Länderspielpause
Herforder EV

Ice Dragons kommen aus der Länderspielpause

12. November 20251 Mins read43
Share
© Jana Hemmelmann
Share

Herford. (PM HEV) Restart – für den Herforder Eishockey Verein steht nach der Länderspielpause der Restart in die zweite Saisonphase auf dem Programm.

Dabei müssen sich die Ice Dragons am spielfreien Freitag zunächst noch ein wenig gedulden, bevor es am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle weitergeht. Mit dem Spiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ beginnt dann so langsam die intensive Eishockeyzeit in den deutschen Profiligen und die Fans dürfen sich auf eine Vielzahl von Duellen über den Winter freuen.

Bislang lief die Saison der Ostwestfalen nicht nach Wunsch. Nachdem sich Siege und Niederlagen zunächst die Waage hielten, gab es zuletzt drei verlorene Spiele in Folge, womit der HEV auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga Nord abrutschte. Die Pause kam somit für die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom vielleicht zum richtigen Zeitpunkt und man hat nun die Gelegenheit, den Schalter mit dem Neustart umzulegen.

Aufgrund des spielfreien Freitags sah die Trainingsgestaltung bei den Ice Dragons ein wenig anders aus als bei den übrigen Teams. Die erste Saisonphase wurde nicht abrupt mit dem Spiel gegen Leipzig (1:4) beendet, sondern erst nach weiteren Trainingseinheiten, bevor Thom seinen Mannen ein langes Wochenende gönnte: „Die Spieler sollen ein wenig die Köpfe frei bekommen und wir werden dann das Training auf unseren etwas späteren Wiedereinstieg am Sonntag anpassen“.

Herford darf sich voll und ganz auf das Spiel gegen die Saale Bulls Halle vorbereiten, während die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt bereits am Freitag gegen die Rostock Piranhas beginnt. Inwieweit dieses für die Ostwestfalen ein Vorteil ist, wird sich zeigen. In jedem Fall möchte der HEV mit einem Sieg in die nächste Saisonphase starten und positiv den beginnenden Eishockeywinter einläuten.

Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

167
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Hammerspiele vor der Brust: In Heilbronn und gegen Selb zu Hause

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herforder EV

Handwerkertag 4.0 bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Kalender raus – drei Auflagen gab es bereits, nun...

By6. November 2025
Herforder EVIceFighters Leipzig

Ice Dragons unterliegen Leipzig

Herford.(PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein endete die erste intensive Phase...

By3. November 2025
Hammer EisbärenHerforder EV

Ice Dragons mit nächster Derbyniederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord...

By1. November 2025
Herforder EV

Ice Dragons vor der Länderspielpause gefordert

Herford. (PM HEV) Bevor es für den Herforder Eishockey Verein in die...

By30. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten