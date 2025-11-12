Ice Dragons kommen aus der Länderspielpause

Herford. (PM HEV) Restart – für den Herforder Eishockey Verein steht nach der Länderspielpause der Restart in die zweite Saisonphase auf dem Programm.

Dabei müssen sich die Ice Dragons am spielfreien Freitag zunächst noch ein wenig gedulden, bevor es am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle weitergeht. Mit dem Spiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ beginnt dann so langsam die intensive Eishockeyzeit in den deutschen Profiligen und die Fans dürfen sich auf eine Vielzahl von Duellen über den Winter freuen.

Bislang lief die Saison der Ostwestfalen nicht nach Wunsch. Nachdem sich Siege und Niederlagen zunächst die Waage hielten, gab es zuletzt drei verlorene Spiele in Folge, womit der HEV auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga Nord abrutschte. Die Pause kam somit für die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom vielleicht zum richtigen Zeitpunkt und man hat nun die Gelegenheit, den Schalter mit dem Neustart umzulegen.

Aufgrund des spielfreien Freitags sah die Trainingsgestaltung bei den Ice Dragons ein wenig anders aus als bei den übrigen Teams. Die erste Saisonphase wurde nicht abrupt mit dem Spiel gegen Leipzig (1:4) beendet, sondern erst nach weiteren Trainingseinheiten, bevor Thom seinen Mannen ein langes Wochenende gönnte: „Die Spieler sollen ein wenig die Köpfe frei bekommen und wir werden dann das Training auf unseren etwas späteren Wiedereinstieg am Sonntag anpassen“.

Herford darf sich voll und ganz auf das Spiel gegen die Saale Bulls Halle vorbereiten, während die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt bereits am Freitag gegen die Rostock Piranhas beginnt. Inwieweit dieses für die Ostwestfalen ein Vorteil ist, wird sich zeigen. In jedem Fall möchte der HEV mit einem Sieg in die nächste Saisonphase starten und positiv den beginnenden Eishockeywinter einläuten.

Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

