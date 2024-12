Ice Dragons kassieren heftige Niederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde eine deutliche 4:9 (2:3/2:2/0:4)-Niederlage bei den Saale Bulls Halle kassiert. Die...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde eine deutliche 4:9 (2:3/2:2/0:4)-Niederlage bei den Saale Bulls Halle kassiert.

Die Ice Dragons erwischten besonders in der Defensive einen gebrauchten Tag und luden den Gegner förmlich zum Tore schießen ein.

Der Start verlief für die Ostwestfalen noch vielversprechend, als Emil Lessard Aydin in der 4. Minute aus kurzer Entfernung zum 1:0 abstaubte. Wenige Sekunden später egalisierte Patrick Schmid die Gästeführung jedoch in Überzahl und traf zum 1:1. In der 10. Minute erzielte Sergejs Stas für die Gastgeber das 2:1, die Ryley Lindgren in der 17. Minute zum 2:2 in Überzahl ausglich. Ein weiteres Powerplay brachte die Saale Bulls erneut in Führung, als Thomas Gauch Herfords Goalie Kieren Vogel überwand.

Das zweite Drittel begann für die Ice Dragons wieder nach Wunsch. Leon Köhler traf nach nicht einmal 20 Sekunden zum erneuten Ausgleich. Halle ließ sich jedoch nicht beeindrucken und sorgte per Doppelschlag für das zwischenzeitliche 5:3. Zunächst traf in der 24. Minute Sergejs Stas, dann erhöhte Robert Hechtl keine 30 Sekunden später. Ryley Lindgren verkürzte in der 29. Minute zum 4:5, das auch noch in der letzten Drittelpause Bestand haben sollte.

Im Schlussabschnitt fiel dann innerhalb von 50 Sekunden die Entscheidung. Zunächst nutzte Thomas Merl in der 44. Minute die nächste Überzahlsituation, dann trug sich Eetu Elo in die Torschützenliste ein und schließlich traf wieder Thomas Merl zum 8:4. Tomi Wilenius stellte schließlich mit dem 9:4 in der 56. Minute den Endstand her.

„Wenn der Torwart nach sechs Wochen sein erstes Spiel wieder spielt, darf man so nicht defensiv arbeiten. Das war heute eine Katastrophe und das geht so nicht. Es war fast wie bei einer Kleinschülermannschaft, da wo die Scheibe ist, rennen wir hin – es war heute ein kopfloser Auftritt. Es kommt jetzt die intensive Zeit mit vielen Spielen und wir müssen dringend zu unserer Struktur zurückfinden“, äußerte sich ein sichtlich unzufriedener HEV-Chefcoach Henry Thom nach der Begegnung.

In der Tabelle rutschte der Herforder Eishockey Verein nach der Niederlage mit weiterhin 35 Punkten auf Platz 7 ab. Am kommenden Freitag starten die Ice Dragons ab 20.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Rostock Piranhas in die intensive Eishockeyzeit rund um die Feiertage. Innerhalb von 17 Tagen stehen insgesamt 7 Spieltage in der Oberliga Nord auf dem Programm. Tickets für alle Heimspiele gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Stunde vor Spielbeginn öffnet jeweils die Abendkasse, alle Spiele werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen.

Tore:

0:1 03:09 Emil Lessard Aydin (Nick Walters / Ryley Lindgren)

1:1 03:46 Patrick Schmid (Eetu Elo) PP1

2:1 09:53 Sergejs Stas (Eppu Karuvaara)

2:2 16:44 Ryley Lindgren (Brandon Schultz / Logan DeNoble) PP1

3:2 18:39 Thomas Gauch (Timo Gams / Adam Domogalla) PP1

3:3 20:19 Nils Wegner (Marius Garten / Yannis Walch)

4:3 23:55 Sergejs Stas (Tomi Wilenius / Thomas Gauch)

5:3 24:18 Robert Hechtl (Patrick Schmid / Erik Hoffmann)

5:4 28:11 Ryley Lindgren (Anton Seidel / Gleb Berezovskij)

6:4 43:41 Thomas Merl (Timo Gams / Eetu Elo) PP1

7:4 43:52 Eetu Elo (Adam Domogalla / Tomi Wilenius)

8:4 44:31 Thomas Merl (Timo Gams / Robert Hechtl)

9:4 55:53 Tomi Wilenius (Eetu Elo / Adam Domogalla)

Strafen:

Halle 12 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer: 1120

