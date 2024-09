Ice Dragons kÃ¤mpfen sich zum Erfolg

Herford. (PM HEV) Starke Teamleistung – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord-Hauptrunde den nächsten wertvollen Sieg eingefahren. In einer äußerst spannenden...

In einer äußerst spannenden Begegnung besiegten die Ice Dragons den ESC Wohnbau Moskitos Essen mit 4:2 (1:2/1:0/2:0) und begeisterten die ostwestfälischen Eishockeyfans. Der HEV egalisierte dabei zweimal einen Rückstand und rang die Gäste in den letzten zehn Spielminuten nieder.

Über 700 Zuschauer in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen von Beginn an ein umkämpftes Spiel. Die Moskitos wussten in der 9. Minute die erste Überzahl zu nutzen und gingen mit 1:0 durch Leon Fern in Führung. Nils Wegner glich auf Herforder Seite in der 17. Minute zum 1:1 aus, doch die Moskitos stachen noch unmittelbar vor der ersten Drittelpause erneut zu und trafen in Unterzahl durch Lukas Valasek zum 2:1.

Im zweiten Drittel erhöhte Essen den Druck und die HEV-Defensive – allen voran Herfords Torhüter Jakub Urbisch – rückte immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. In der 27. Minute nutzten die Ice Dragons mit dem ersten Profitor von Mika Hupach eine der wenigen eigenen Torgelegenheiten zum 2:2-Ausgleich, bevor man sich weiterhin den Angriffen der Gäste gegenstemmte.

Auch im Schlussabschnitt drängte Essen weiter auf den nächsten Treffer, doch an Jakub Urbisch war ab sofort kein Vorbeikommen mehr. Nach einigen Minuten unter Dauerdruck, befreite sich das Herforder Team Stück für Stück und setzte immer mehr Akzente vor dem Essener Tor. In der 50. Minute sorgte Kapitän Marius Garten in einer Powerplay-Situation für die 3:2-Führung der Gastgeber, die bis in die Schlussphase weiterhin bestehen sollte. Dramatisch verlief dann die letzte Spielminute. Nachdem Herford eine Strafzeit kassierte und Essen seinen Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, erlöste Dennis Sticha die Ice Dragons mit einem Empty-Net-Treffer zum 4:2.

„Es war ein sehr enges Spiel, bei dem wir hart gearbeitet haben. Natürlich gibt es weiterhin Dinge, die wir weiterentwickeln wollen und müssen. Zwei Siege nach drei Spielen heißt nicht, dass wir nachlassen dürfen, denn am Sonntag wartet ein schwieriges Spiel in Erfurt und wir sehen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Der erste Profitreffer von Mika Hupach hat mich sehr gefreut und er hat sich für seine harte Arbeit belohnt“, äußerte sich Headcoach Henry Thom nach der Begegnung.

Herford hat somit den zweiten Saisonsieg eingefahren und wird versuchen, bei den TecArt Black Dragons Erfurt in der Sonntagsbegegnung erneut zu punkten. Die schwarzen Drachen setzten im Freitagsspiel ein Ausrufezeichen und holten einen 4:3-Auswärtssieg bei den Tilburg Trappers, die zuvor noch ohne Verlustpunkt waren. Das Spiel in Erfurt beginnt um 16.00 Uhr und wird live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

0:1 08:36 Leon Fern (Lukas Valasek / Fabio Frick) PP1

1:1 16:21 Nils Wegner (Emil Lessard Aydin / Michael Schaaf)

1:2 19:37 Lukas Valasek (Ralf Rinke) SH1

2:2 26:12 Mika Hupach (Leon Köhler / Niklas Hildebrand)

3:2 49:52 Marius Garten (Brett Humberstone / Leon Köhler) PP2

4:2 59:02 Dennis Sticha (Nick Walters / Jakub Urbisch) SH1 / EN

Strafen:

Herford 8 Minuten

Essen 14 Minuten

Zuschauer:

708