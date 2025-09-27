Ice Dragons irgendwo zwischen Punktgewinn und Punktverlust

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord seinen ersten Auswärtszähler der noch jungen Saison geholt.

Beim 2:3 OT (1:2/1:0/0:0/0:1) gegen die Füchse Duisburg kamen die Ice Dragons nach einem 0:2-Rückstand noch zurück und arbeiteten sich in die Verlängerung, mussten dann jedoch den Zusatzzähler den Gastgebern überlassen. Dabei gab es durchaus Chancen für das Team von HEV-Chefcoach Henry Thom, die Partie in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden, jedoch ging das 2:2 nach 60 Minuten aufgrund der Spielanteile in Ordnung.

„Wir haben insgesamt ein Auf und Ab von beiden Mannschaften auf dem Eis erlebt und ich denke, dass die Punkteteilung ok ist. In der Verlängerung nutzt Duisburg dann einen Fehler von uns, aber nach dem zwischenzeitlichen 0:2 bin ich nicht unzufrieden. Das Team hat auf jeden Fall wieder eine gute Moral bewiesen“, analysierte Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz das Spielgeschehen.

Die Zuschauer in der Alleato Arena sahen zunächst ein ausgeglichenes und teilweise wildes Spiel. Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase Schwierigkeiten im Spielaufbau und leisteten sich unnötige Puckverluste, wodurch es immer wieder gefährlich vor den Toren wurde. Nutznießer waren dabei die Füchse, die durch Pascal Grosse in der 10. Minute mit einem verdeckten Schuss in Führung gingen. In der 13. Minute erhöhte Jack Bloem gar auf 2:0 und der HEV stand plötzlich unter Zugzwang. Nils Wegner sorgte in der 16. Minute dann jedoch noch vor der ersten Pausensirene für den wichtigen Anschlusstreffer.

Im zweiten Drittel wurde es in den ersten Minuten noch intensiver und die Chancen, die nun besser herausgespielt wurden, häuften sich. In der 26. Minute nutzte Herford dann eine Überzahlsituation zum Ausgleich. Ryley Lindgren setzte seinen Sturmpartner Jackson Pierson glänzend in Szene. Herfords Nummer 11 verzögerte seinen Schuss und netzte zum 2:2 ein. In der Folge kamen die Ostwestfalen immer besser in das Spiel, ließen jedoch mehrere hochkarätige Torgelegenheiten liegen.

Das Schlussdrittel gehörte dann wieder den Füchsen Duisburg, die den Druck auf das Tor vom erneut glänzend haltenden HEV-Goalie Jakub Urbisch von Minute zu Minute erhöhten. Doch Herford verteidigte aufopferungsvoll, kämpfte sich in die Verlängerung und holte einen verdienten und äußerst wertvollen Zähler.

In der Overtime nutzte schließlich Pascal Grosse in der 62. Minute die erste Chance zum 3:2-Siegtreffer für die Füchse Duisburg.

Am Sonntag treffen die Herforder Ice Dragons um 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die noch verlustpunktfreien Hannover Indians. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie mit Hallenöffnung ab 17.30 Uhr an der Abendkasse. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsgelegenheit.

Tore:

1:0 09:41 Pascal Grosse (Carolus Nagtzaam / Adam Kiedewicz)

2:0 12:28 Jack Bloem (Nicklas Mannes / Pascal Grosse)

2:1 15:28 Nils Wegner (Yannis Walch / Jannis Kälble)

2:2 25:50 Jackson Pierson (Ryleys Lindgren / Sebastian Moberg) PP1

3:2 61:53 Pascal Grosse (Jack Bloem / Sandis Zolmanis)

Strafen:

Duisburg 8 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 1035

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!