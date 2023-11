Ice Dragons in Rostock unterlegen

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein verlor in der Oberliga Nord das Gastspiel bei den Rostock Piranhas mit 1:5 (1:1/0:2/0:2). Zwar...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein verlor in der Oberliga Nord das Gastspiel bei den Rostock Piranhas mit 1:5 (1:1/0:2/0:2).

Zwar gingen die Ice Dragons schnell in Führung, am Ende setzten sich jedoch die Gastgeber deutlich durch.

Die Ostwestfalen erwischten einen Start nach Maß und lagen durch Rustams Begovs in der 2. Minute vorne. Rostock zeigte sich jedoch nicht geschockt und drängte auf den Ausgleich, der in der 11. Minute durch Mike Mieszkowski auch im ersten Drittel noch fallen sollte.

Im zweiten Drittel entwickelte sich zwar ein insgesamt ausgeglichenes Spielgeschehen, doch während Herford einige Torgelegenheiten ungenutzt ließ, schlugen die Piranhas zu. Thomas Voronov traf in der 28. Minute zur 2:1-Führung der Ostseestädter, Jack Bloem erhöhte in der 34. Minute auf 3:1.

In den ersten zehn Minuten des Schlussabschnitts erhöhten die Ice Dragons den Druck und versuchten sich noch einmal heranzuarbeiten. Doch erneut blieb man vor dem Tor erfolglos, während Rostock effektiv blieb. Thomas Voronov sorgte in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung, Jack Bloem traf in Überzahl rund drei Minuten vor der Schlusssirene zum 5:1-Endstand.

„Wir lassen erneut zu viele Chancen liegen, während Rostock die eigenen Möglichkeiten nutzt. Es zeigt sich dann in diesen Situationen, welches Team in der Tabelle besser platziert ist. Wir benötigen ein Erfolgserlebnis und müssen weiter dafür arbeiten“, so Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

Tore:

0:1 01:12 Rustams Begovs (Petr Gulda / Gleb Berezovskij)

1:1 10:46 Mike Mieszkowski (Keegan Dansereau / Marius Pöpel)

2:1 27:08 Thomas Voronov (Jack Bloem / Kilian steinmann)

3:1 33:41 Jack Bloem (Kilian Steinmann / Raul Jakob)

4:1 52:34 Thomas Voronov (Jack Bloem / Raul Jakob)

5:1 57:09 Jack Bloem (Kilian Steinmann / Marius Pöpel) PP1

Strafen:

Rostock 4 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer:

1166

1296 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team