Ice Dragons in Rostock und gegen Halle

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein steht das nächste Spielwochenende in der Oberliga Nord auf dem Programm.

In der Freitagsbegegnung geht es zunächst für die Ice Dragons auf Reisen und man ist in Rostock zu Gast, am Sonntag steht das nächste Heimspektakel ab 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen die Saale Bulls Halle an.

Zum Auftakt des Wochenendes wartet auf die Mannschaft um Kapitän Marius Garten nicht nur eine weite Fahrt, sondern auch ein äußerst schwieriges Spiel bei den Rostock Piranhas. Nachdem die Ostseestädter zum Saisonauftakt in mehrere Niederlagen einwilligen mussten, zeigten sie ab dem vierten Spieltag ein ganz anderes Gesicht. Längst hat sich Rostock mit starken Leistungen ins Mittelfeld gesetzt und zudem Kontakt zu den vorderen Tabellenregionen. Besonders in der heimischen Eishalle überzeugten die Piranhas und fuhren zuletzt vier Siege in Serie ein. Das Herforder Team ist somit vorgewarnt und muss sich auf ein intensives Spiel einstellen. Der 6:3-Erfolg aus dem ersten Duell ist längst Geschichte und sollte nicht mehr als Maßstab dienen.

Zwei Tage später folgt für die Ice Dragons das nächste Heimspiel. Die Gäste von den Saale Bulls Halle erleben bislang eine Saison, die überhaupt nicht nach Wunsch verläuft. Mit 16 Punkten nimmt man aktuell lediglich Platz 11 ein, wobei jedoch mit einem Sieg beim Schlusslicht Herne zumindest der Anschluss an die PrePlay-Off-Plätze am vergangenen Wochenende hergestellt wurde. Das erste Duell beider Teams gewann der HEV in Halle mit 4:1 und gerne wollen die Ostwestfalen zuhause weitere wertvolle Zähler einfahren. Der Ticketvorverkauf deutet erneut auf eine sehr gut gefüllte imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ hin und so erwartet die heimischen Fans das nächste stimmungsvolle Eishockeyhighlight.

Nach den beiden knappen und teilweise dramatischen Duellen gegen die Hannover Indians (2:3) sowie bei den Füchsen Duisburg (5:4) hofft Chefcoach Henry Thom darauf, dass einige zuletzt fehlende Akteure wieder in den Kader zurückkehren. Allerdings stand zu Beginn der Woche noch die Regeneration im Vordergrund, auch weil mehrere Spieler mit Erkältungen eine Pause benötigten.

Tickets für das Sonntagsspiel gegen Halle gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford. Mit dem Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage für das Spiel gegen die Saale Bulls, jedoch auch alle weiteren Saisonspiele, dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Die Spiele der Oberliga Nord werden außerdem live auf www.sprade.tv übertragen.

