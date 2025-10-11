Ice Dragons in Leipzig ohne Siegchance

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord Hauptrunde bei den KSW Icefighters Leipzig eine deutliche 1:6 (0:2/1:3/0:1)-Niederlage hinnehmen.

Die Gastgeber dominierten dabei die Begegnung, ließen den Ostwestfalen keine Chance auf Auswärtspunkte und behielten verdient alle Zähler im heimischen anona ICEDOME.

Nach einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase, übernahmen die Icefighters immer mehr das Kommando und brachten sich mit einem Doppelschlag früh in Position. Nachdem Tim Detig in der 14. Minute zunächst das 1:0 erzielte, legte Yannic Bauer keine 60 Sekunden später mit dem 2:0 nach. In den Folgeminuten zeigte sich die Qualität der Hausherren, die durch teilweise unnötige Strafzeiten mehrere Unterzahlsituationen durch starkes Penalty-Killing überstanden. Zwar mühte sich Herford um den Anschlusstreffer, blieb aber bis zur ersten Pause ohne eigenen Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt ging es ruppiger zur Sache und auf beiden Seiten häuften sich die Strafen. Leipzig wusste diese hektische Phase besser für sich zu nutzen und erhöhte durch Johan Eriksson in der 23. Minute auf 3:0. Nachdem Mika Hupach der Anschlusstreffer zum 1:3 (28.) gelang, folgten die stärksten Minuten der Ice Dragons. Der HEV drängte auf das 2:3, doch Leipzig verteidigte zunächst den Vorsprung, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Daniel Visner erzielte in der 35. Minute zunächst auf 4:1 und wenige Sekunden später sorgte Darek Hejcman mit dem 5:1 aus kurzer Distanz für die Vorentscheidung.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Gastgeber souverän ihre komfortable Führung und legten durch Marc Zajic in der 52. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand nach. „Gratulation an die Leipziger Mannschaft zum sehr verdienten Sieg, die Icefighters waren heute in allen Belangen besser als wir. In den ersten 10 Minuten haben wir das gespielt, was wir wollten, doch nach dem ersten Tor hat Leipzig den Druck enorm erhöht und auch sehr gut in Unterzahl agiert. Für mich war es das stärkste Saisonspiel der Icefighters bislang. Wir müssen jetzt den Mund abwischen und wieder aufstehen. Zum Glück spielen wir am Sonntag wieder und dann können wir es besser machen“, schaute Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz bereits wieder nach vorne auf die nächste Begegnung.

Bevor es für den Herforder Eishockey Verein in ein spielfreies Wochenende geht, steht im Sonntagsheimspiel das Duell mit den Tilburg Trappers auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr wollen die Ice Dragons in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Punkte in der heimischen Drachenhöhle behalten. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr an der Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Tore:

1:0 13:04 Tim Detig (Daniel Visner / Tom Pauker)

2:0 14:00 Yannic Bauer (Robin Thalmeier / Johan Eriksson)

3:0 22:42 Johan Eriksson (Paul Reiner / Emil Aronsson)

3:1 27:49 Mika Hupach (Jackson Pierson / Ryley Lindgren)

4:1 34:28 Daniel Visner (Tom Pauker / Paul Reiner)

5:1 34:59 Darek Hejcman (Jan-Luca Schumacher / Luke Volkmann)

6:1 51:39 Marc Zajic (Chad Bassen / Daniel Schwamberger)

Strafen:

Leipzig 20 Minuten

Herford 12 Minuten

Zuschauer: 1436

