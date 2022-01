Ice Dragons im Kampf um Pre-Playoff-PlÃ¤tze

Herford. (PM HEV) Direkte Konkurrenten – der Herforder Eishockey Verein bestreitet in der Oberliga Nord wichtige Partien im Kampf um die PrePlayOff-Plätze gegen die...

Herford. (PM HEV) Direkte Konkurrenten – der Herforder Eishockey Verein bestreitet in der Oberliga Nord wichtige Partien im Kampf um die PrePlayOff-Plätze gegen die derzeit direkte Konkurrenz.

In der Freitagsbegegnung ist der Tabellensiebte Herner EV Miners um 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu Gast, am Sonntag steht die lange Reise nach Rostock zu den Piranhas auf dem Programm bei denen man um 19.00 Uhr startet.

„Von der Qualität des Kaders sehe ich Herne nicht auf Platz 7, sondern höher in den PlayOffs“, äußerte sich Chefcoach Michael Bielefeld am Dienstag mit Blick auf die nächste Aufgabe. Bei den Miners wird man es ähnlich sehen, doch ein Blick auf das Tableau zeigt, dass Herne aktuell irgendwie auf den PrePlayOff-Plätzen klebt. Nach einem sehr starken Saisonauftakt folgte zunächst eine Niederlagenserie, bevor man sich wieder fing. Doch ärgerliche Punktverluste sorgten dafür, dass man sich noch nicht in die Top 6 der Liga zurückspielte. Auch gegen die Ice Dragons gab es vor Weihnachten einen Punktverlust, mit dem die Miners sogar noch gut bedient waren. Eine Schiedsrichterfehlentscheidung sorgte für die Aberkennung des Siegtreffers durch Jörn Weikamp in der Verlängerung und letztlich verlor Herford noch mit 3:4, ergatterte sich jedoch immerhin einen wichtigen Bonuspunkt. Auch dieses Mal möchte die Mannschaft um Kapitän Björn Bombis dem Westfalenkontrahenten möglichst einen offenen Eishockeykampf bieten und versuchen, Punkte in der heimischen Eishalle zu behalten. Herford benötigt Zähler, um sich in den PrePlayOff-Plätzen zu stabilisieren und Platz 8 ins Visier zu nehmen, den man am letzten Spieltag im Fernduell an die Black Dragons aus Erfurt verlor. Herne möchte hingegen endlich wieder die PlayOff-Plätze erreichen und ist deshalb auf einen Sieg nach regulärer Spielzeit verbunden mit drei Punkten aus. Für Spannung ist also beim „HEV-Duell“ in jedem Fall gesorgt.

Nicht minder brisant ist die Aufgabe für die Ostwestfalen am Sonntag um 19.00 Uhr beim Tabellenzehnten Rostock Piranhas. Die Mannschaft von der Ostsee spürt so langsam den Atem von den formstarken Moskitos Essen. Mit einem Sieg halten die Piranhas nicht nur Essen auf Distanz, sondern hätten die Möglichkeit, zu den Ice Dragons aufzuschließen. Gerne nimmt man in Herford wieder den Begriff des „6-Punkte-Spieles“ in den Mund und nichts anderes stellt das Duell in der Eishalle Rostock auch tatsächlich dar.

Beide Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen, jedoch live auf www.sprade.tv übertragen. Unterdessen wurde auch die ausgefallene Begegnung beim Tabellenführer Saale Bulls Halle neu terminiert. Am kommenden Dienstag wird das Spiel um 19.00 Uhr in Halle nachgeholt, womit auf die Herforder wieder ein intensives Programm wartet.

Ice Dragons unterliegen Scorpions

Herford mit 4:6-Niederlage gegen Hannover

Leistungssteigerung – der Herforder Eishockey Verein verlor in der Oberliga Nord trotz guter Leistung seine Begegnung gegen den neuen Tabellenzweiten Hannover Sorpions mit 4:6 (2:2/1:2/1:2).

Auch ein Blitzstart der Ice Dragons in den ersten Spielminuten und eine 2:0-Führung brachte den Favoriten aus Niedersachsen nicht ins Straucheln und letztlich siegten die Gäste verdient.

Gleich die erste Aktion des Spieles führte zum ersten Treffer der Partie. Rustams Begovs staubte aus kurzer Entfernung einen Abpraller ab und brachte den HEV bereits nach 30 Sekunden in Führung. Als Ralf Rinke in der 6. Minute aus spitzem Winkel Scorpions-Torhüter Ansgar Preuss unglücklich aussehen ließ und auf 2:0 erhöhte, war der Auftakt nach Maß für die Ice Dragons perfekt. Doch Hannover hatte sofort eine Antwort parat. Tyler Gron sorgte per Alleingang noch in derselben Spielminute für den Anschlusstreffer und fortan drängte der Favorit auf den Ausgleich. In doppelter Überzahl war es dann in der 14. Minute soweit. Thomas Supis traf zunächst per Schlagschuss die Latte, bekam dann wenige Sekunden später erneut den Puck und hämmerte die Scheibe vorbei an Kieren Vogel im Herforder Gehäuse ins Netz. Mit dem 2:2 wurden erstmals die Seiten gewechselt.

Nun waren es die Scorpions, die den besseren Start im zweiten Drittel erwischten. Victor Knaub brachte die Gäste in der 23. Minute erstmals in Führung, als er entschlossen vor dem Tor nachsetzte. Fünf Minuten später konterte Julian Airich die Herforder Hintermannschaft auf der rechten Seite aus und ließ auch Torhüter Kieren Vogel beim 4:2 keine Abwehrmöglichkeit. Doch die Ostwestfalen zeigten Moral, überstanden zunächst eine Unterzahl und kamen drei Minuten vor der letzten Pausensirene durch Rustams Begovs zweiten Treffer auf 3:4 heran.

Im Schlussabschnitt spielten beide Teams auf Augenhöhe, doch Patrick Klöpper stellte in der 50. Minute zunächst den alten Abstand beim 5:3 wieder her. Die Ice Dragons antworteten jedoch noch einmal prompt. Dennis König brachte nur kurze Zeit später sein Team mit einem Distanzschuss wieder auf 4:5 heran und somit war in den letzten Minuten erneut für Spannung gesorgt. Erst als Patrick Klöpper ein weiteres Mal fünf Minuten vor dem Ende für Hannover traf, war die Entscheidung gefallen. Die Gäste verteidigten nun souverän und nahmen letztlich nicht unverdient drei Punkte mit auf die Heimreise.

„Wir haben zwar ein gutes Spiel gezeigt und alles gegeben, letztlich stehen wir aber ohne Punkte da und das ist angesichts der guten Leistung meines Teams frustrierend“, gab Chefcoach Michael Bielefeld Einblick in seine Gedanken zum Spiel. Durch die Niederlage ist der Herforder Eishockey Verein auf Platz 9 der Tabelle abgerutscht und muss sich nun ein wenig auf die PlayDown-Plätze absichern. Zwar hat man derzeit noch zehn Punkte Vorsprung auf Essen, die aktuell noch auf Platz 11 liegen, doch die Moskitos präsentieren sich aktuell in guter Form und nehmen inzwischen die Rostock Piranhas auf dem letzten PrePlayOff-Platz 10 ins Visier.

Die nächste Begegnung findet für die Ice Dragons am Freitag um 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ statt. Dann ist der Tabellensiebte Herner EV Miners zu Gast. Die Begegnung muss erneut ohne Zuschauer durchgeführt werden, wird aber live auf www.sprade.tv übertragen. Am Sonntag geht es für Herford nach Rostock (19.00), am kommenden Dienstag ist die Nachholbegegnung beim Tabellenführer Saale Bulls Halle ebenfalls um 19.00 Uhr angesetzt.

Tore:

1:0 00:29 Rustams Begovs (Ralf Rinke / Elvijs Biezais)

2:0 05:17 Ralf Rinke (Elvijs Biezais / Rustams Begovs)

2:1 05:43 Tyler Gron

2:2 13:15 Thomas Supis (Michael Hammond / Christoph Kabitzky) PP2

2:3 22:20 Victor Knaub (Christoph Kabitzky / Christoph Koziol)

2:4 27:46 Julian Airich (Patrick Klöpper / Andre Reiß)

3:4 36:54 Rustams Begovs (Elvijs Biezais / Ralf Rinke)

3:5 49:35 Patrick Klöpper (Julian Airich / Robin Just)

4:5 50:21 Dennis König (Ralf Rinke / Aaron Reckers)

4:6 54:31 Patrick Klöpper (Thomas Supis / Robin Just)

Strafen:

Herford 12 Minuten

