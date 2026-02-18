Ice Dragons im Kampf um die PlayOffs

Herford. (PM HEV) Der Kampf um die PlayOff-Teilnahme geht in der Oberliga Nord langsam, aber sicher in die entscheidende Phase.

Lediglich einen einzigen Zähler trennt den Herforder Eishockey Verein aktuell noch von dem begehrten Platz 3 in der Zwischenrundengruppe 2, der die Teilnahme an den Vergleichen mit den Südligisten bedeutet. Fünf verbleibende Spieltage werden darüber entscheiden, ob sich die intensive Aufholjagd der Ice Dragons am Ende erfolgreich gestaltet. Die lange Liste der „Endspiele“ wird am kommenden Wochenende mit den Vergleichen gegen Herne und in Leipzig fortgesetzt.

Endlich wieder ein Freitagsheimspiel für die ostwestfälischen Eishockeyfans! Ab 20.30 Uhr kommt es in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum nächsten HEV-Duell, wenn die Herne Miners zu Gast in der Drachenhöhle sind. Die Miners belegen derzeit den 6. Platz und haben drei Punkte Rückstand bei deutlich schlechterem Torverhältnis auf die Ice Dragons. Nach der 0:3-Niederlage gegen Rostock, musste Herne zu Wochenbeginn zunächst den Abgang von Brad Snetsinger, der zu den Hannover Indians wechselte, beklagen. Einen Tag später erfolgte auch auf der Trainerposition eine Veränderung, nachdem Chefcoach Dirk Schmitz von seinen Aufgaben freigestellt und durch Interimstrainer Lars Gerike ersetzt wurde. Herford wird sich in jedem Fall voll und ganz auf das eigene Spiel konzentrieren müssen, will man in dieser wichtigen Begegnung den nächsten Sieg einfahren. Immerhin hat Herne mit einem Auswärtserfolg ebenfalls die Möglichkeit, sich im PlayOff-Rennen noch einmal deutlich zurückzumelden.

Am Sonntag geht die Reise für die Ice Dragons nach Leipzig. Nachdem die Gastgeber der Icefighters zwischenzeitlich noch einmal ernsthaft in Gefahr gerieten, sorgte ein 6-Punkte-Wochenende mit Erfolgen gegen Herne (5:2) und in Hamm (4:3) dafür, dass man inzwischen ein dickes Polster auf die Verfolger aufgebaut hat. Mittlerweile hat man sich an Tabellenführer Hamm wieder herangearbeitet und so geht es für die Sachsen um eine deutlich bessere Ausgangslage in den PlayOffs. Beide Kontrahenten benötigen ab 18.00 Uhr im anona ICEDOME für ihre Ziele also dringend die Punkte.

Tickets für die Freitagspartie gegen Herne gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Aufgrund der Kartennachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen.