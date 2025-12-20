Ice Dragons holen Punkt gegen Tilburg

Herford. (PM HEV) Das Eisdrachenherz schlägt wieder – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde ein deutliches Lebenszeichen gesetzt.

Zwar verloren die Ice Dragons ihr Spiel gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers mit 3:4 OT (1:2/2:1/0:0/0:1) erkämpften sich trotz frühem Rückstand jedoch einen Punkt durch das Erreichen der Verlängerung.

HEV-Chefcoach Henry Thom musste seine Reihen noch einmal umändern, da neben den verletzten Gleb Berezovskij und Mika Hupach sowie dem gesperrten Ryley Lindgren auch der erkrankte Leon Köhler ausfiel. Herford benötigte zunächst ein wenig Zeit, um sich in der angepassten Aufstellung zu finden. Tilburg nutzte dieses gnadenlos aus und legte erst einmal vor. Danny Stempher traf in der 5. Minute zum 1:0 für die Gäste und Phillip Marinaccio erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Die Ice Dragons fingen sich jedoch, arbeiteten sich Stück für Stück mit viel Fleiß in die Begegnung hinein und verkürzten das Ergebnis durch Dennis Sticha auf 1:2 (14.).

Im zweiten Spielabschnitt war der HEV dann endgültig in der Partie angekommen und belohnte sich früh mit dem 2:2-Ausgleich durch Jegors Kalnins (23.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Doch wieder legten die Gäste vor, als Phillip Marinaccio in der 33. Minute eine Überzahlsituation nutzte. Hochspannung dann in den Schlusssekunden des Drittels. Herford drängte auf den Ausgleich und mit der Pausensirene fälschte Jackson Pierson einen Schuss von Yannis Walch ins Tilburger Netz ab. Die Schiedsrichter entschieden auf dem Eis auf Tor, jedoch wurde die Situation noch einmal genau per Videobeweis überprüft. Banges Warten bei den ostwestfälischen Eishockeyfans, doch nach Sichtung des Materials blieb es bei der Entscheidung auf dem Eis und so ging es mit 3:3 in das letzte Drittel.

Beide Mannschaften gaben sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden und wollten die Begegnung in der regulären Spielzeit für sich entscheiden. Verliefen die ersten Minuten noch auf Augenhöhe, so drängten die Trappers die Ice Dragons in der Schlussphase immer mehr in die Defensive. Der HEV wehrte sich aber, kämpfte und erreichte am Ende auch verdient die Verlängerung und somit auch den ersten Punktgewinn seit fünf Spielen.

Aufgrund einer Strafzeit begann Tilburg die Overtime in Überzahl und baute schnell die Powerplayformation auf. Kobe Roth sicherte dann mit seinem Treffer zum 4:3 den Bonuspunkt für die Gäste (61.).

Henry Thom war mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: „Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach dem 0:2-Rückstand zurückgekommen ist und die kämpferische Einstellung war wirklich klasse. Der Punkt heute ist hochverdient.“

Da die Ice Dragons als einziges Team ab Platz 6 etwas Zählbares holten, haben sie den Abstand in der unteren Tabellenregion ein wenig verkürzt. In jedem Fall war der Punktgewinn Balsam für die ostwestfälischen Eishockeyfans und mit Sicherheit auch für das Team.

In der Sonntagsbegegnung steht das Auswärtsspiel bei den Icefighters Leipzig auf dem Programm, am Dienstag folgt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ab 20.00 Uhr das Heimspiel gegen die Rostock Piranhas. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

0:1 04:14 Danny Stempher (Dani Bindels / Bjorn Borgman)

0:2 09:01 Phillip Marinaccio (Kobe Roth / Kilian van Gorp)

1:2 13:20 Dennis Sticha (Michael Schaaf / Timo Sticha)

2:2 22:42 Jegors Kalnins (Dennis König / Michael Schaaf)

2:3 32:11 Phillip Marinaccio (Kobe Roth / Mike Dalhuisen) PP1

3:3 39:59 Jackson Pierson (Yannis Walch / Sebastian Moberg)

3:4 60:55 Kobe Roth (Matt McLeod / Phillip Marinaccio) PP1

Strafen:

Herford 8 Minuten

Tilburg 8 Minuten

Zuschauer:

805

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!