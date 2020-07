Ice Dragons holen DEL2-StÃ¼rmer

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat für die kommende Saison den 20jährigen Sebastian Christmann verpflichtet. Der Stürmer wechselt vom Zweitligisten Wölfe Freiburg...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat für die kommende Saison den 20jährigen Sebastian Christmann verpflichtet.

Der Stürmer wechselt vom Zweitligisten Wölfe Freiburg in die Werrestadt und wird versuchen, für viel Angriffsschwung beim heimischen Oberligisten zu sorgen.

Christmann wuchs in der Schweiz auf, erlernte dort auch das Eishockeyspielen und durchlief bei mehreren Schweizer Vereinen das Nachwuchsligensystem der Eidgenossen. Während seiner Zeit in der U20-Mannschaft des Schweizer Erstligisten EV Zug, wurde der Neu-Herforder auch mehrmals in das Deutsche U18-Nationalteam berufen.

2019 wechselte der großgewachsene Deutsch-Schweizer zu den Wölfen nach Freiburg in die DEL 2 und kam in seiner Premierensaison bei den Senioren insgesamt auf 34 Einsätze.

„Ich habe gute Gespräche mit Coach Jeff Job geführt und freue mich auf meine Zeit in Herford“, äußerte sich Sebastian Christmann über seinen Weg nach Ostwestfalen zum HEV.

Jeff Job, der sportliche Leiter Sven Johannhardt sowie die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sind froh, mit Sebastian Christmann einen weiteren sehr hungrigen Neuzugang im Kader der Ice Dragons zu begrüßen, die heimischen Eishockeyfans dürfen sich auf einen sehr interessanten Spieler freuen, der ab sofort die Drachenhöhle bereichern wird.