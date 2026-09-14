Ice Dragons gewinnen auch die Generalprobe

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat auch das sechste und letzte Vorbereitungsspiel gewonnen und geht mit einer blütenreinen Weste aus der PreSeason heraus.

In einer aufgrund vieler Strafen sehr wilden Partie behielten die Ice Dragons mit 6:4 (1:2/3:0/2:2) bei den Hannover Indians die Oberhand und blicken nun selbstbewusst auf den Start in ihre siebte Profisaison am kommenden Wochenende.

Herford musste in der niedersächsischen Landeshauptstadt neben den verletzten Nick Walters auch auf Sebastian Moberg verzichten, während bei den Indians erneut mehrere Spieler im LineUp fehlten. Das Spiel war noch keine Minute alt, da führte der HEV bereits mit 1:0. Jackson Pierson lupfte die Scheibe über David Miserotti-Böttcher hinweg und vollendete direkt sehenswert aus der Luft. Die Gastgeber antworteten jedoch schnell. Aaron Reinig nutzte eine Überzahlsituation und traf zum 1:1 (3.). Nachdem Hannover zunächst eine 5-Minuten-Zeitstrafe ungenutzt ließ, gingen sie bei einem weiteren Powerplay mit 2:1 in Führung, als der Ex-Herforder Tim Krüger einnetzte. Kurz vor Ende des ersten Drittels erhielt Jannis Kälble eine Spieldauerdisziplinarstrafe, womit für ihn die Begegnung beendet war.

Im zweiten Spielabschnitt füllte sich die Strafbank dann immer mehr. Die Ice Dragons wussten dieses mit dem Treffer zum 2:2 im „5 auf 4“ durch Tamas Kanya in der 29. Minute auszunutzen. In den Schlussminuten des Mitteldrittels erhöhte Herford dann deutlich den Druck. Dennis König brachte die Ostwestfalen mit einem tollen Treffer aus der Distanz erneut mit 3:2 in Führung und Laurens van Leyen erhöhte rund 120 Sekunden vor der Pausensirene sogar auf 4:2.

Die Anfangsphase des Schlussabschnitts gehörte dann den Gastgebern. Hannover kam mit viel Schwung aus der Kabine und glich durch zwei schnelle Treffer von Jussi Petersen (42.) und Mathieu Pompei (43.) zum 4:4 aus. Der HEV fing sich jedoch wieder, stabilisierte sich wieder in der Defensive und wartete auf sich bietende Offensivgelegenheiten. In der 51. Minute schickte Maxim Mastic seinen Teamkollegen Jackson Pierson bei eigener Unterzahl auf die Reise. Herfords Nummer 11 behielt den Überblick und vollendete zur abermaligen 5:4-Führung. Die Indians drängten in den letzten Minuten noch einmal auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten nun konzentriert. Schließlich sorgte Alexis D´Aoust nach Vorarbeit von HEV-Goalie Jakub Urbisch wenige Sekunden vor der Schlusssirene für den 6:4-Endstand.

Die Vorbereitungsspiele enden für die Ice Dragons mit sechs Siegen aus sechs Spielen, jedoch wird Herfords Chefcoach Henry Thom die Ergebnisse nicht überbewerten. Alle Teams der Oberliga fangen nun bei Null an und auf die Ostwestfalen wartet gleich zum Auftakt beim Barre-Spieltag die wohl höchste Hürde der Nordstaffel. Am Freitag, den 18. September sind die Hannover Scorpions ab 20.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ und mit Sicherheit dürfen sich die Zuschauer nach der erfolgreichen PreSeason auf eine ganz besonders stimmungsvolle Drachenhöhle freuen.

Tore:

0:1 00:48 Jackson Pierson (Alexis D´Aoust)

1:1 02:05 Aaron Reinig (Ryker Killins / MathieuPompei) PP1

2:1 16:20 Tim Krüger (Tobias Möller / Jussi Petersen) PP1

2:2 28:28 Tamás Kánya (Jackson Pierson / Max Jelavic) PP1

2:3 36:40 Dennis König (Alexis D´Aoust / Leon Köhler)

2:4 38:05 Laurens van Leyen (Leon Köhler / Philip Woltmann)

3:4 41:47 Jussi Petersen (Tim Krüger)

4:4 42:29 Mathieu Pompei (Ryker Killins / Tim Hemr)

4:5 50:33 Jackson Pierson (Maxim Mastic) SH1

4:6 59:51 Alexis D´Aoust (Jakub Urbisch)

Strafen:

Hannover 10 Minuten + 5 Minuten Tim Hemr + 5 Minuten Aaron Reinig + 5 Minuten Mathieu Pompei

Herford 14 Minuten + 5 Minuten Max Jelavic + 5 Minuten Jannis Kälble + 5 Minuten Maxim Mastic + 5 Minuten Philip Woltmann + Spieldauerdisziplinarstrafe Jannis Kälble

Zuschauer:

1711

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