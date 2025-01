Ice Dragons gehen ins letzte Hauptrundenviertel

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein bricht das letzte Viertel der Oberliga Nord Hauptrunde an.

In der Freitagsbegegnung geht es für die Ice Dragons ab 19.30 Uhr zu den Füchsen Duisburg, am Sonntag wartet Tabellenführer Tilburg Trappers um 18.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Immer mehr richtet sich bei den Teams der Blick auf die Tabelle. Die sieht die Herforder Mannschaft aktuell mit 49 Punkten auf Platz 7, direkt hinter den Hammer Eisbären, die mit derselben Punktzahl im Moment den letzten direkten PlayOff-Platz 6 einnehmen. Galt vor der Saison das Erreichen der Top 10 als Hauptziel, so hat das starke bisherige Abschneiden der Ostwestfalen für viel Selbstvertrauen gesorgt. „Wir wollen nun versuchen, uns direkt für die PlayOffs zu qualifizieren“, gab Kapitän Marius Garten nach dem knappen 4:3-Erfolg nach Verlängerung in Herne am vergangenen Sonntag bekannt.

Für Chefcoach Henry Thom geht der Blick immer auf das nächste Spiel: „Natürlich wissen wir, wo wir stehen, aber wir werden erst in den letzten Begegnungen der Hauptrunde genau auf die Tabelle schauen.“ So oder so – noch gibt es 33 Punkte zu verteilen und aufgrund der äußerst spannenden Ausgangslage in der Oberliga Nord, wird jeder einzelne hart erarbeitet werden müssen. Die Konzentration richtet sich auf das eigene Spiel, die eigenen Stärken und wie so oft in dieser Spielzeit, wird der HEV in Duisburg und gegen Tilburg versuchen, alles auf dem Eis zu lassen, um die nächsten wertvollen Zähler einzufahren.

Tickets für die Sonntagspartie gegen Tilburg gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Spiele der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsstellen.

