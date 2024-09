Ice Dragons gehen in die Generalprobe

Herford. (PM HEV) Auf den Herforder Eishockey Verein wartet zum Abschluss der PreSeason eine Premiere. Im Back-to-Back kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit dem...

Herford. (PM HEV) Auf den Herforder Eishockey Verein wartet zum Abschluss der PreSeason eine Premiere.

Im Back-to-Back kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Süd-Oberligisten onesto Tigers Bayreuth, wobei die Ice Dragons zunächst in der Freitagsbegegnung ab 20.30 Uhr Heimrecht in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ genießen, bevor am Sonntag das Rückspiel in der Wagner-Stadt auf dem Programm steht.

Im Bayreuther Kader stehen auch einige Akteure, die den ostwestfälischen Eishockeyfans noch aus der Oberliga Nord bekannt sind und mit Maurice Becker trägt auch ein ehemaliger HEV-Spieler inzwischen das Trikot der Tigers.

Für die Ice Dragons ging es zu Beginn der Woche in eine kurze Regenerationsphase sowie für viele Spieler in die Physiotherapie. Blessuren und Verletzungen wurden vom Medizinerteam genau in Augenschein genommen und Stück für Stück kehrten die ersten Akteure ins Eistraining zurück, die am vergangenen Wochenende noch pausierten oder den Westenergiecup in Essen nicht beendeten. So stand Chefcoach Henry Thom bis Mitte der Woche wieder ein deutlich größerer Kader zur Verfügung, wobei alle Spieler noch bis in die letzte Trainingseinheit der Woche beobachtet werden, um zu entscheiden, bei wem noch Vorsicht im Hinblick auf den Hauptrundenstart ab 20. September geboten ist. Allerdings muss die Verletzung von Philip Woltmann medizinisch noch genauer abgeklärt werden und ein Einsatz des Stürmers am Wochenende dürfte nicht in Betracht kommen.

Tickets für den letzten Heimtest gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet.

Dauerkarteninhaber, die ihre Tickets noch nicht beim ersten Vorbereitungsspiel abgeholt haben, erhalten diese ebenfalls an der Abendkasse. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Dauerkarten käuflich an der Abendkasse zu erwerben. Erstmals gibt es an der Abendkasse neben der Barzahlung auch ein bargeldloses EC-Cash System, an den Getränke- und Imbissstationen erfolgt die Zahlung vorerst noch in bar.

Für alle, die das Spiel nicht live in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ verfolgen können, wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.