Ice Dragons gegen weitere Topteams der Liga

Herford. (PM HEV) In der Oberliga Nord geht die Hauptrunde in den letzten Monat. Für den Herforder Eishockey Verein stehen insgesamt noch acht Spieltage...

Für den Herforder Eishockey Verein stehen insgesamt noch acht Spieltage auf dem Programm und der Start in den Februar hat es gleich in sich. In der Freitagsbegegnung spielen die Ice Dragons beim Tabellenzweiten Tilburg Trappers, am Sonntag ist der Tabellendritte ESC Wohnbau Moskitos Essen ab 18.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Tilburg und Essen liefern sich aktuell einen spannenden Kampf um den zweiten Tabellenplatz und wollen sich für die PlayOff-Phase in eine möglichst gute Ausgangslage bringen. Beide Teams haben nicht vor gegen Herford Zähler liegen zu lassen, doch die Ostwestfalen wollen ein harter Prüfstein sein.

Zunächst unternimmt der HEV einen weiteren Anlauf in Tilburg. Noch nie ist es den Ice Dragons gelungen, den Niederländern in den vergangenen Jahren einen Punkt abzuringen. Allerdings zeigte sich in den beiden Begegnungen, die in Herford ausgetragen wurden, dass die Trappers nicht unverwundbar sind. Beide Spiele endeten knapp mit 3:2 für Tilburg und das Team um Kapitän Jonas Gerstung verlangte dem Favoriten alles ab. Auch im Ijssportcentrum Tilburg will man den Gastgeber noch einmal richtig fordern und versuchen, erstmals Zähler mitzunehmen.

Ähnlich knappe Spiele erlebte Herford auch gegen die Moskitos Essen. Nach einem 2:9 in heimischer Halle, unterlagen die Ice Dragons in Essen zweimal unglücklich mit 2:3. Vor heimischer Kulisse will man die Moskitos wieder in eine spannende Begegnung hineinziehen und versuchen etwas Zählbares in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu behalten. Sorgte am vergangenen Sonntag noch ein Loch im Eis für einen Spielabbruch gegen die Hannover Scorpions, so wurde unter der Woche dieser Schaden wieder behoben und dem nächsten Eishockeyevent steht nichts mehr im Wege.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr auch eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der bisherigen Kartenanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden.