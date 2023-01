Ice Dragons gegen Trappers und Piranhas

Herford. (PM HEV) Jeder Punkt zählt – nachdem der Herforder Eishockey Verein am vergangenen Sonntag und unter der Woche spielfrei war und die Konkurrenz...

Herford. (PM HEV) Jeder Punkt zählt – nachdem der Herforder Eishockey Verein am vergangenen Sonntag und unter der Woche spielfrei war und die Konkurrenz beobachtete, folgen an diesem Wochenende die nächsten Aufgaben für die Ostwestfalen.

Dabei spitzt sich der Kampf um die Positionen in fast allen Tabellenregionen der Oberliga Nord mit Einbiegen auf die Zielgerade zu.

Nach dem überraschenden 5:4-Auswärtserfolg bei den Crocodiles Hamburg, nehmen die Ice Dragons mit 47 Punkten weiterhin Platz 11 der Tabelle ein. Die EG Diez-Limburg hat inzwischen ebenfalls 43 Spiele absolviert und folgt mit drei Zählern Rückstand auf Platz 12, der Tabellen-13. Essen kommt inzwischen immer besser ins Spiel und lauert mit 39 Punkten auf Niederlagen der Konkurrenten, um die PlayDown-Plätze noch zu verlassen. Erfurt hat derzeit den letzten PrePlayOff-Platz 10 inne, mit 48 Zählern jedoch nur noch einen kleinen Vorsprung auf den HEV, allerdings noch ein Spiel nachzuholen.

So bleibt die Ausgangslage für den HEV weiterhin unverändert: Jeder Punkt zählt und für Spannung ist in jedem Duell gesorgt.

Nach zwei Wochen Heimspielpause dürfen sich die heimischen Fans nun wieder auf den nächsten Auftritt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ freuen. In der Freitagsbegegnung sind ab 20.30 Uhr die Tilburg Trappers zu Gast. Noch nie ist es einer Herforder Mannschaft gelungen, gegen das niederländische Spitzenteam einen Zähler zu erringen. Obwohl man sich mehrfach gegen die Trappers gut verkaufte, verlies man immer nach 60 Minuten als Verlierer das Eis. Doch die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung hat sich einiges vorgenommen und wird vor heimischer Kulisse alles dafür geben, dass die Bilanz gegen Tilburg, die im Kampf um Platz 2 ebenfalls jeden Punkt benötigen, aufgebessert wird.

Am Sonntag geht die Reise für die Ostwestfalen nach Rostock. Ab 19.00 Uhr ist man zu Gast bei den Piranhas, die inzwischen den letzten Tabellenplatz einnehmen. Das Team von der Ostsee dürfte keine Chance mehr besitzen, die PlayDowns zu vermeiden, wird aber mit Sicherheit darum kämpfen, die rote Laterne wieder abzugeben, um sich für den Saisonshowdown um den Klassenerhalt eine etwas bessere Ausgangslage zu verschaffen. Die Vorbereitungen auf das Oberligafinale haben in Rostock längst begonnen. Mit Lenny Soccio verpflichtete man kürzlich einen Coach, der die Oberliga Nord bestens kennt und nun für die Wende sorgen soll. Hauptziel dürfte zunächst die Unterbrechung der Negativserie von zuletzt 11 Niederlagen in Folge sein.

Tickets für das Spiel gegen die Tilburg Trappers sind online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp) erhältlich. Zudem öffnet mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr auch eine Abendkasse. Aufgrund des zu erwartenden Zuschaueraufkommens wird die Nutzung des Vorverkaufs empfohlen, um lange Warteschlangen vor der Eishalle zu vermeiden.

Pascal Lorenz erhält Förderlizenz

Herfords Torhüter Pascal Lorenz wird ab sofort mit einer Förderlizenz für den Regionalligisten „EHC Die Bären 2016“ in Neuwied ausgestattet, um vermehrt wichtige Eiszeit im Seniorenbereich zu sammeln.

Der inzwischen 20jährige debütierte in der vergangenen Saison in der Oberliga, fand sich immer besser in der dritthöchsten Spielklasse zurecht und bildet in dieser Spielzeit gemeinsam mit Justin Schrörs und Kieren Vogel das Torhütertrio der Ice Dragons. Zudem ist Pascal Lorenz in der U20-Mannschaft des HEV ein großer Rückhalt.

Aufgrund der Tatsache, dass sowohl Justin Schrörs, wie auch Kieren Vogel ohne längere Krankheits- oder Verletzungsausfälle die bisherigen Spiele absolvierten und starke Leistungen zeigten, gab es kaum Gelegenheiten für Pascal Lorenz, wertvolle Eiszeit zu sammeln.

„Pascal bleibt selbstverständlich fester Bestandteil unseres Kaders und wird auch weiterhin im U20-Bereich dabei sein. In Neuwied bekommt er mit Hilfe einer Förderlizenz jedoch Gelegenheit, im Seniorenbereich häufiger zu spielen und so hilft das allen Seiten weiter“, begründete Sven Johannhardt die Zusammenarbeit der Vereine aus Neuwied und Herford im Bezug auf Pascal Lorenz.

