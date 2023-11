Ice Dragons gegen Tilburg und bei den Hannover Indians

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Weiterarbeiten – der Herforder Eishockey Verein unternimmt am kommenden Wochenende den nächsten Versuch, die Negativserie von nunmehr 12 Spielen...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Weiterarbeiten – der Herforder Eishockey Verein unternimmt am kommenden Wochenende den nächsten Versuch, die Negativserie von nunmehr 12 Spielen ohne Punktgewinn zu beenden.

In der Freitagsbegegnung gegen Tilburg sowie am Sonntag bei den Hannover Indians sind die Ice Dragons zwar Außenseiter, doch die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung muss sich diesen Aufgaben stellen und weiterhin um ein Erfolgserlebnis kämpfen.

Im Heimspiel am Freitag warten ab 20.30 Uhr ein weiteres Mal die Tilburg Trappers. Noch nie ist es einem Herforder Team gelungen, auch nur einen Zähler gegen die niederländische Topmannschaft zu holen. Im ersten Duell war der HEV bei der 2:3-Niederlage in heimischer Halle jedoch sehr dicht dran und sorgten beinahe für eine Überraschung. Das zweite Aufeinandertreffen endete in Tilburg hingegen mit einem deutlichen 9:1 für die Gastgeber. Wie man gegen die Trappers punktet, zeigte zuletzt auch der Tabellenvorletzte Leipzig, die sich immerhin in die Verlängerung arbeiteten und einen wertvollen Zähler einfuhren. Ein Ziel, dass in Herford mit Sicherheit eine befreiende Wirkung hätte.

Auch am Sonntag sind die Rollen klar verteilt, wenn die Hannover Indians ab 19.00 Uhr die Ostwestfalen am legendären Pferdeturm empfangen. Im ersten Spiel der beiden Kontrahenten verschlief Herford die Anfangsphase, zeigte dann nach deutlichem Rückstand eine ordentliche Leistung, unterlag jedoch am Ende mit 3:6. Die Indians fuhren am vergangenen Wochenende mit Siegen in Halle und gegen Erfurt die volle Punktausbeute ein und werden so mit viel Rückenwind in das Heimspiel gehen.

„Die Mannschaft benötigt dringend ein Erfolgserlebnis“, machte Headcoach Risto Kurkinen am vergangenen Sonntag nach der 1:5-Niederlage des HEV in Rostock deutlich. Auch wenn die Hürden für den derzeitigen Tabellenletzten nicht geringer werden, so hat das Herforder Team wieder zwei neue Chancen auf Punkte und auf eine mögliche Trendwende.

Tickets für das Tilburg-Duell gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr, die Spiele der Oberliga werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der erneut guten Ticketanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins wieder die Nutzung des Kartenvorverkaufs, um längere Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden.

2071 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team