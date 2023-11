Ice Dragons gegen Hamm und in Rostock nach der Pause

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein steigt nach der Deutschland-Cup-Pause wieder in das Geschehen der Oberliga Nord ein. In der Freitagsbegegnung...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein steigt nach der Deutschland-Cup-Pause wieder in das Geschehen der Oberliga Nord ein.

In der Freitagsbegegnung steht zunächst ab 20.30 Uhr das mit Spannung erwartete Derby gegen die Hammer Eisbären in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf dem Programm, bevor am Sonntag ab 19.00 Uhr die Reise zu den Rostock Piranhas führt.

Die Ice Dragons haben die Pause zunächst zu einer kurzen Regeneration genutzt, um sich dann intensiv auf den zweiten Teil der Saison vorzubereiten. Zwar muss man weiterhin auf einige Langzeitverletzte verzichten, jedoch hat sich das Kranken- und Verletztenlager des HEV deutlich reduziert und Headcoach Risto Kurkinen hat zudem mit Joonas Riekkinen, der Anfang der Woche in das Herforder Training eingestiegen ist, eine zusätzliche Kraft zur Verfügung.

Zwei Wochen lang mussten die heimischen Fans warten, nun steht endlich wieder ein echtes Eishockeyhighlight auf dem Programm. Mit den Hammer Eisbären stellt sich der ewige Derbykonkurrent erstmals in dieser Saison in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ vor. Bereits Anfang der Woche zeichnete sich eine sehr hohe Kartennachfrage ab, die in den vergangenen Tagen mehr als bestätigt wurden. Das Derby zieht wieder und so freuen sich die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins auf ein sehr volles Eisstadion. Hamm spielt bislang trotz einiger Ausfälle eine sehr gute Saison und liegt mit 20 Zählern und Platz 7 auf Kurs. Ausruhen werden sich die Eisbären auf gar keinen Fall, denn gerne möchte man weiterhin den Kontakt zu den direkten PlayOff-Plätzen ab Position 6 halten. Im Hinspiel gab es ein deutliches 8:3 für Hamm und genau dafür möchte sich der HEV nun revanchieren, auch um sich selbst wieder in das Spiel um die PrePlayOff-Plätze zu bringen und um einen guten Start in die zweite Saisonphase hinzulegen.

Am Sonntag sind die Ice Dragons zu Gast beim „Team der Stunde“. Die Rostock Piranhas haben derzeit einen Lauf und fuhren zuletzt sechs Siege in Folge ein. Die Serie startete mit einem 3:2-Erfolg gegen die Hannover Indians und nach einem 6:2 in Herford kamen weitere Siege gegen Duisburg, Essen, die Hannover Scorpions und schließlich in Halle hinzu. So kletterte das Team von der Ostsee mit 23 Zählern auf Platz 6 der Tabelle und auch in Rostock sind die Fans längst mit dem Eishockeyvirus infiziert. Gegen Herford erwarten die Piranhas die größte Zuschauerkulisse der vergangenen fünf Jahre und so heißt es für die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich kampfstark zu präsentieren.

Tickets für das Spiel gegen die Hammer Eisbären gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Aufgrund der sehr hohen Kartennachfrage wird von Seiten des Herforder Eishockey Vereins dringendst die Nutzung der Kartenvorverkaufsstellen empfohlen, um lange Warteschlangen zu vermeiden und zu 100% ein Ticket sicher zu haben. Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen.

